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Решение Египта не выдавать визы серопаспортникам сорвет отпуск сотням жителей Эстонии

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Египет. Фото иллюстративное. | ФОТО: Internet

Решение египетских властей не выдавать на границе визы обладателям серых паспортов сорвет в ближайшие месяцы отпуск сотням жителей Эстонии. Консульство Египта в Финляндии не смогло вовремя сообщить правила оформления визы местным туроператорам, и теперь те серопаспортники, которые должны были в ноябре-декабре ехать на Красное море, не смогут этого сделать, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Первый тревожный звоночек для жителей Эстонии из числа неграждан, которые собрались в Египет, прозвенел в сентябре, когда туроператорам сообщили, что серопаспортники должны оформлять визы заранее в консульском отделе египетского посольства в Хельсинки. 20 сентября в консульство отправилась первая партия паспортов, процедурный вопрос пообещали решить за три дня, но визы не готовы до сих пор.

Лишь 17 октября консульство сообщило компании viisa.ee, которая занимается визами, что срок их оформления составляет 2,5 месяца.

Мало того, что те серопаспортники, которые заказали тур в Египет на ноябрь-декабрь, лишились его, не повезет и тем негражданам, которые рассчитывают на горящие туры. Клиентам некоторых турфирм повезло: операторы пошли им навстречу и сменили путевки на весну без штрафных санкций.

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