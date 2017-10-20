Решение Египта не выдавать визы серопаспортникам сорвет отпуск сотням жителей Эстонии

Первый тревожный звоночек для жителей Эстонии из числа неграждан, которые собрались в Египет, прозвенел в сентябре, когда туроператорам сообщили, что серопаспортники должны оформлять визы заранее в консульском отделе египетского посольства в Хельсинки. 20 сентября в консульство отправилась первая партия паспортов, процедурный вопрос пообещали решить за три дня, но визы не готовы до сих пор.

Лишь 17 октября консульство сообщило компании viisa.ee, которая занимается визами, что срок их оформления составляет 2,5 месяца.

Мало того, что те серопаспортники, которые заказали тур в Египет на ноябрь-декабрь, лишились его, не повезет и тем негражданам, которые рассчитывают на горящие туры. Клиентам некоторых турфирм повезло: операторы пошли им навстречу и сменили путевки на весну без штрафных санкций.