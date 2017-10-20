Полиция: происходящее превзошло все наши опасения

- О бизнесе Кыргемяэ стало известно благодаря нескольким сообщениям, опубликованным в СМИ. Были ли эти сообщения отправлены и в полицию, и как ими занимались? Мешает ли расследованию внимание СМИ?

- Информация поначалу поступала очень общая. Сейчас мы умнее, чем две недели назад. И объем информации поражает. Ее намного больше, чем мы ожидали. И сама ситуация ужасна, она превзошла любые опасения. О числах я говорить не могу, но это действительно примечательный объем информации.

В целом, внимание СМИ, конечно, мешает. Но уже сейчас это все заставляет молодежь задуматься: стоит ли идти в эту сферу и как делать в ней первые шаги. У многих, кто работал по этой модели или хотел совершать такие поступки, освещение этой темы в СМИ сейчас отбило аппетит.

- Некоторые девушки занимаются проституцией под прикрытием модельного бизнеса. Часто подозреваемые в сводничестве говорят, что если кто-то занялся сексом по доброй воле, то это его личное дело. Где проходит граница между вовлечением в проституцию обманом и свободной волей самого человека?

- Тяжело определить, идет ли речь об организованном сводничестве или о проявлении свободной воли человека. Наша задача распутать это так, чтобы вырисовались верные детали. Сводничество - вообще одна из самых сложных конструкций в уголовном праве. Секс не запрещен, брать деньги не запрещено, оплата не запрещена. У людей есть право заниматься проституцией и пользоваться услугами проституток. Но сексуальное посредничество незаконно. С кражей все просто: у кого-то что-то пропало, и все все понимают однозначно. Доказать сводничество чрезвычайно сложно. По этой конкретной ситуации я, к сожалению, не могу давать подробные комментарии.