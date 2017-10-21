Фото: Швеция или Дания? Нет, южная Эстония! Квартира в Выру

Речь идет не о стандартной двухкомнатной квартире в панельном доме! Ни в квартире, ни в самом доме нет ничего типичного. Дом четырехквартирный, построенный в 1970-м году и реновированный в 2014-2016 году. Сейчас меняют ограждения на балконах, и на фото внизу вы видите временные ограждения в квартире на втором этаже.

Фото: KV.EE

Если говорить о квартире, то по метражу она как средняя трехкомнатная - 63м². В ней есть просторная кухня-гостиная, большая спальня, ванная с окном и прихожая. Для хранения вещей предназначены два встроенных шкафа.

Интерьер квартиры выдержан в светлых тонах, а эклектический стиль со скандинавским акцентом делает ее не похожей на остальные квартиры в эстонской глубинке.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Оригинальная кухонная мебель со встроенной техникой входит в цену квартиры. Несмотря на наличие центрального отопления в гостиной установлен стильный чугунный камин фирмы Harvia, который делает комнату еще уютнее.

Фото: KV.EE

В квартире много милых предметов декора и старой мебели. Кажется, что новым хозяевам придется воссоздать эту же атмосферу, проникнуться которой вы сможете, перейдя по ССЫЛКЕ, чтобы посмотреть остальные фотографии.