Фото читателя: при столкновении лесовоза и легковой машины пострадали два человека

ДТП произошло около 20.00 в деревне Варбола. На 49-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в двигавшийся из Пярну в сторону Таллинна и ожидающего поворот налево в сторону деревни Паяка лесовоз Mercedes-Benz с прицепом врезался сзади автомобиль Mazda.

33-летний водитель лесовоза не пострадал. 77-летний водитель Mazda и пассажирка были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Оба водителя были трезвыми. ДТП произошло на участке со скоростным ограничением 90 км/ч. Дорога была сухой, погода — ясной, а видимость — хорошей. После ДТП дорога из Пярну в Таллинн была закрыта для движения.