В Сенате США допросили россиян, встречавшихся перед выборами с командой Трампа

Как рассказала CNN сенатор Ричард Берр, председатель комитета по разведке, на заседании были допрошены несколько россиян, но сколько их было и их имена, он называть не стал, пишет Newsru.

На июньской встрече в Trump Tower было восемь человек. Среди них - российский адвокат Наталья Весельницкая, российский лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самочернов и Ике Кавеладзе, адвокат российского бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина.

Весельницкая говорила, что встречалась с Трампом-младшим, чтобы рассказать, как финансист Уильям Браудер уклонялся от уплаты налогов в России. Однако СМИ писали, что главной причиной встречи была передача компромата на Хиллари Клинтон, соперницы Трампа по выборам.

Телеканал CNN в заметке про допрос россиян отмечает, что в сенатском комитете по разведке считают встречу в Trump Tower важным эпизодом в общем расследовании вмешательства России в американские выборы.

После победы Трампа на выборах президента США осенью 2016 года в СМИ появилась информация, что Россия при помощи нанятых хакеров вмешивалась в американские выборы. Эта тема обсуждалась 7 июля 2017 года на встрече президента РФ Владимира Путина с Трампом в Гамбурге. Во время беседы Путин отрицал вмешательство РФ в выборы.