Грустно, но факт: дом, который находится сразу в двух государствах
21 октября 2017 г., 18:05
Двери построенного в 1782 году дома открываются и в сторону Америки, и в сторону Канады. Однако это нисколько не смущает его владельцев, пишет портал Kodu со ссылкой на elledecor.com.
Брайан и Джоан Дюмолин устали от постоянных визитов пограничников обеих стран, которые осуществляют круглосуточный контроль своих границ. Когда Брайан 40 лет назад унаследовал этот дом, таких проблем не было. Теперь общение с властями - неотъемлемая часть повседневной жизни домовладельцев.
Сейчас дом выставлен на продажу, а Брайан и Джон мечтают о переезде к детям и внукам. Пока продать пограничную недвижимость не удается.
Фотографии дома смотрите ЗДЕСЬ.