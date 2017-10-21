Грустно, но факт: дом, который находится сразу в двух государствах

Брайан и Джоан Дюмолин устали от постоянных визитов пограничников обеих стран, которые осуществляют круглосуточный контроль своих границ. Когда Брайан 40 лет назад унаследовал этот дом, таких проблем не было. Теперь общение с властями - неотъемлемая часть повседневной жизни домовладельцев.

Сейчас дом выставлен на продажу, а Брайан и Джон мечтают о переезде к детям и внукам. Пока продать пограничную недвижимость не удается.

Фотографии дома смотрите ЗДЕСЬ.