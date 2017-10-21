Профсоюзы и работодатели могут договориться о минималке в 500 евро уже на следующей неделе

«Мы надеемся прийти к соглашению в самое ближайшее время. Пока договоренности с профсоюзами нет, говорить о чем-либо рано. Я уверен, что к среде все уже будет ясно. Если никаких неожиданностей со стороны профсоюзов не будет, ясность будет уже на следующей неделе», - сказал BNS руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По словам главы Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, минимальная зарплата со следующего года вырастет, скорее всего, до 500 евро.

«18 октября совет Центрального союза профсоюзов обсудил данную тему и члены совета одобрили одну из версий возможного соглашения. К этому варианту мы вернемся на следующей неделе во вторник. Если эта версия подойдет правлению ЦСПЭ, то в течение следующей недели соглашение по минимальной зарплате может появиться», - сказал Петерсон в интервью BNS.

"На данном этапе работодатели в утвержденном работодателями тексте на следующий год обозначена цифра в 500 евро и в дальнейшем минимальная зарплата будет повышаться на основании формулы, которая в первую очередь исходит из повышения производительности труда", - пояснил Петерсон. Он добавил, что в соответствии с новой формулой индексации, минимальная зарплата, с учетом определенных ограничений, будет повышаться в темпе двукратного повышения производительности труда. По ныне действующим прогнозам, минимальная зарплата будет ежегодно повышаться в среднем на 30 евро.

«На этот раз соглашение по минимальной зарплате будет заключаться не на два года, а только на один год. Формула индексации для нас на данный момент является самым сложным проектом из тех, которые мы обсуждаем в правлении. В проекте еще два предлагаемых работодателями ограничения в связи с инфляцией с тем, чтобы рост минимальной зарплаты не отставал бы от инфляции — и с другой стороны, не опережал бы в два раза рост экономики», - пояснил Петерсон.

В августе этого года Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) сообщил, что он предлагает повысить минимальную заплату в стране в течение трех лет на 38 процентов, то есть, с 470 до 650 евро в месяц.

По словам лидера ЦСПЭ Пеэпа Петерсона, минимальная зарплата в 470 евро не является сколько-нибудь серьезной суммой, если сравнивать производительность труда в Эстонии и ставку минимальной зарплаты.

Как отметил Петерсон, если взять для сравнения за основу минимальную зарплату в Германии, где она составляет 1498 евро в месяц и производительность труда в этой стране, то в Эстонии разумным минимумом могла бы стать сумма в 650 евро в месяц.

Исходя из этого, профсоюзы направили Центральному союзу работодателей Эстонии предложение повысить минимальную зарплату в течение трех лет до 650 евро в месяц, отметил Петерсон. «Окончательная цифра прояснится все же в ходе переговоров».

С 2001 года участники рынка труда ведут переговоры о минимальной ставке заработной платы и заключают расширенный коллективный договор по ней. В соответствии с традицией, установленные ставки минимальной зарплаты, о которых договариваются стороны, позднее утверждает своим постановлением правительство.

В последние годы Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей достигают договоренности о минимальной ставке зарплаты на два года. В текущем году действующая ставка почасовой минимальной зарплаты составляет 2,78 евро и месячной — при условии 40-часовой рабочей недели — 470 евро.

В соответствии с договоренностью, работодатель не имеет права платить работнику ниже установленной ставки минимальной зарплаты.