Сколько стоит самый дорогой дом в мире и за что такие деньги?

Во Франции на продажу выставили дом, построенный 187 лет назад. Агенты по недвижимости уже назвали его самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 418 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
21 октября 2017 г., 15:30
Особняк Les Cèdres, о котором идет речь, находится на юге страны. Ранее он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. В особняке насчитывается 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей.
Также на территории виллы располагается один из самых красивых в Европе садов, где высажено более 15 тысяч растений. Среди знаменитостей, проживающих по соседству, — британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.
За сумму, в которую оценивается дом, можно купить сразу несколько самых дорогих пентхаусов в Дубае.
Фотографии особняка внутри и снаружи смотрите ЗДЕСЬ.