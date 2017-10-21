Сколько стоит самый дорогой дом в мире и за что такие деньги?

Особняк Les Cèdres, о котором идет речь, находится на юге страны. Ранее он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. В особняке насчитывается 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей.

Также на территории виллы располагается один из самых красивых в Европе садов, где высажено более 15 тысяч растений. Среди знаменитостей, проживающих по соседству, — британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.

За сумму, в которую оценивается дом, можно купить сразу несколько самых дорогих пентхаусов в Дубае.

Фотографии особняка внутри и снаружи смотрите ЗДЕСЬ.