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Сколько стоит самый дорогой дом в мире и за что такие деньги?

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ФОТО: Скриншот с dailymail.co.uk

Во Франции на продажу выставили дом, построенный 187 лет назад. Агенты по недвижимости уже назвали его самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 418 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Особняк Les Cèdres, о котором идет речь, находится на юге страны. Ранее он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. В особняке насчитывается 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей.

Также на территории виллы располагается один из самых красивых в Европе садов, где высажено более 15 тысяч растений. Среди знаменитостей, проживающих по соседству, — британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.

За сумму, в которую оценивается дом, можно купить сразу несколько самых дорогих пентхаусов в Дубае.

Фотографии особняка внутри и снаружи смотрите ЗДЕСЬ.

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