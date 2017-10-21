Русский журналист в Нарве: второго Донбасса тут быть не может, Россию здесь любят, но воевать никто не хочет

"Новости из Эстонии не всегда отражают мнение правительства или местных жителей. Инфоповоды часто создают эстонские националисты, у которых в парламенте меньше 10%. Они выдвигают популистские лозунги типа запрета голосования для неграждан, а журналисты в погоне за сенсациями это тиражируют, - говорит депутат Нарвского городского собрания Владимир Изотов. - Но я вам с уверенностью заявляю, что 99% населения Нарвы и думать не думает о том, чтобы куда-то отделяться от Эстонии. Других проблем хватает".

Эстонские националисты, о которых идет речь - это Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), у которых нет особой поддержки в Нарве. Успехом здесь пользуются только политические силы, заявляющие о поддержке русскоязычного населения.

В первые постсоветские годы в уезде Ида-Вирумаа зрели бунтарские идеи. Энтузиасты среди русского населения вынашивали план создания Принаровской республики, национально-территориальной автономии на территории Эстонии. Предполагалось, что республиканские власти получат возможность накладывать вето на законы, ущемляющие права русского населения. Апогеем Принаровской вольницы стал референдум 16-17 июля 1993 года. По уверениям сторонников автономии большинство проголосовало за новую республику, но итоги референдума не признали ни эстонские власти, ни Россия, на поддержку которой так рассчитывали.

Сегодня несостоявшуюся Принаровскую республику изучают в музеях. В ее повторение не верят даже эстонские националисты. Те самые, что выступают за лишение права голоса жителей Эстонии с российскими и серыми паспортами и готовятся к агрессии с востока.

"Мы считаем, что на российской границе вторжения можно ждать везде. Но население Ида-Вирумаа Россию не поддержит. У этих людей много близких живет за границей, и они прекрасно знают, что жизнь на этой стороне лучше. Никто за пределами России не верит в легитимность референдумов, прошедших в Крыму и на Донбассе", - говорит представитель Партии независимости Эстонии (EIP) Мартин Кумметс.

Руководитель информационного проекта "Балтия", голоса некоммерческой организации "Русская община Эстонии" Александр Корнилов – один из главных идейных оппонентов эстонских праворадикалов. Разоблачающие националистов материалы появляются на "Балтии" наряду с новостями о русских культурных событиях, чествованиях ветеранов Великой Отечественной Войны, критикой Евросоюза и сводками борьбы за независимость Каталонии.

Корнилов уверен, что эстонское правительство сознательно слабо финансирует регион Ида-Вируума из-за его русского населения, совершая тем самым большую ошибку.

В отличие от эстонских патриотов русский журналист возможность отделения Нарвы и окрестных земель допускает: "В современном мире, как показывают события в Великобритании и Испании, вполне возможно все. При таком отношении к региону со стороны центральных властей может произойти что угодно".

9 мая в Нарве.

Последние выборы вошли в историю и как первое в стране голосование, в котором приняли участие шестнадцатилетние подростки. 17-летний нарвитянин Алексей считает, что речь идет о важном шаге, поскольку это учит молодежь ответственности. В дальнейшем он планирует отправиться учиться в Таллинн, но не исключает, что в будущем вернется в Нарву.