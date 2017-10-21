Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: квартира класса люкс в Кадриорге ищет новых хозяев

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Классический стиль интерьера этой роскошной квартиры выдержан в коричневато-бежевых тонах, дом расположен в тихом живописном месте - около японского сада.

Двухэтажная пятикомнатная квартира площадью 184,8 квадратных метров находится в эксклюзивном доме постройки 2002 года в Кадриорге, на тихой улице Кадри.

На первом этаже - кухня, гостиная, две спальни, балкон и баня. Рядом с большой спальней просторная ванная с массажной ванной. Гостиной придает дополнительный уют красивый камин.

На втором этаже - просторное помещение многоцелевого назначения, светлая спальня с ванной и большая терраса, откуда открывается красивый вид на японский сад.

Интерьер квартиры выдержан в приятных бежевых тонах. В отделке использованы высококачественные материалы: мрамор, древесина дуба. На полу - натуральный дубовый паркет. Мебель во всей квартире - итальянская.

Квартира продается со всей мебелью и техникой. Подробности находятся на странице KV.EE.

Наверх