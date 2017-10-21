Галерея: квартира класса люкс в Кадриорге ищет новых хозяев

Двухэтажная пятикомнатная квартира площадью 184,8 квадратных метров находится в эксклюзивном доме постройки 2002 года в Кадриорге, на тихой улице Кадри.

На первом этаже - кухня, гостиная, две спальни, балкон и баня. Рядом с большой спальней просторная ванная с массажной ванной. Гостиной придает дополнительный уют красивый камин.

На втором этаже - просторное помещение многоцелевого назначения, светлая спальня с ванной и большая терраса, откуда открывается красивый вид на японский сад.

Интерьер квартиры выдержан в приятных бежевых тонах. В отделке использованы высококачественные материалы: мрамор, древесина дуба. На полу - натуральный дубовый паркет. Мебель во всей квартире - итальянская.

Квартира продается со всей мебелью и техникой. Подробности находятся на странице KV.EE.