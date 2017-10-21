Фото: родители и добровольцы не перестают искать пропавшего два года назад юношу

Сегодня в поисках принимают участие 21 человек, среди которые члены поисковой группы фонда «Пропавшие» и добровольцы. Все участники разделились на две группы. В 10 часов утра они отправились в сторону Тарту, с того места где 20 мая этого года поиски прекратились.

Среди поисковой группы и родители Марккуса Марика и Марек Ансберг, на месте и представитель выруской полиции.

«Существует несколько версий. Все они основывают на том, куда он мог пойти в ту ночь. Все эти районы надо шаг за шагом проверить. Цель — найти принадлежащие ему вещи, какие-то его следы, чтобы мы могли убедиться в направлении, куда он мог двигаться, если он вообще покидал город», - говорить руководитель фонда Ааре Рюйтель.

Благодаря пожертвованию в 2500 евро предприятия ERE Grupp поисковики могут использовать и подводного робота с камерой.

Мать Марккуса говорит, что ситуация стала для семьи очень тяжелой: «Если в начале искали и надеялись, что найдем живым или мертвым, то сейчас дошли до того, что найдем ли вообще. Конечно, сердце каждый день надеется, что найдем живым, но разум говорит, что это почти нереально, поскольку вариант, что он сам куда-то ушел, исключается. Сейчас самое главное — найти его. Может тогда сможет жить дальше».

Марккус пропал около 00.30 ночи 24 октября 2015 года, когда он утверждал по телефону, что находится на Ряпинском шоссе возле магазина Säästumarket.

Фонд «Пропавшие» до сих пор ждет любую информацию, которая может помочь в поисках Марккуса, по телефону 6616 776 или электронной почте info@kadunud.ee.