Северная Корея написала Австралии письмо с требованиями

В этом письме осудили предупреждение президента США о том, что Америка собирается уничтожить КНДР, если ей придется от нее защищаться.

Австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл сообщил, что подобное письмо отправляли и другим странам. Он утверждает, что письмо означает действенность дипломатического давления на Северную Корею, хоть этот документ и написан в свойственной КНДР манере.

Для отправки этого письма КНДР использовала свое посольство в Индонезии. Оно подписано Комитетом по иностранным делам Верховного народного собрания Пхеньяна.

КНДР призвала другие правительства отказаться от "отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа", повторяя, что США могут нести ответственность за "ужасную ядерную катастрофу".

В свою очередь Тернбулл сказал о том, что Северная Корея несет ответственность за эскалацию напряженности "угрозами стрельбы ядерными ракетами по Японии, Южной Корее и Соединенным Штатам".

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп описала это письмо как беспрецедентный шаг из Северной Кореи.

Также Пхеньян предупредил, что Австралия "не сможет избежать катастрофы", если она будет следовать политике Америки в отношении режима Ким Чен Ына.