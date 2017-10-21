В Риге началась продажа квартир в небоскребах с историей

Строительство двух высотных зданий в 22 и 23 этажа с расположенными в них 120 квартирами планируется закончить во втором квартале 2018 года. Авторами проекта зданий является SIA Arhis arhitekti под руководством архитектора Андриса Кронбергса, строительные работы производит SIA VELVE. Отделку фасада здания изготовят из керамического материала, которому присущи свойства самоочищения.

В проекте предусмотрены нетипично высокие потолки: в квартирах до 10 этажа высота потолков составит 2,91 метра, с 11 этажа – 3,11 метра, а в гостиных квартир на верхних этажах высота потолков будет достигать 6,75 метров.

Filozofu rezidence расположится на земельном участке площадью 4200 квадратных метров, который является важным историческим наследием.