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Видео: в Киеве из детского сада похитили младенца

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ФОТО: скриншот

В столице Украины Киеве младенца выкрала женщина, когда отец ребенка пошел забирать старшую дочку.

ЧП произошло в районе Оболонь в детсаду N606 накануне вечером. Отец оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Вернувшись, он обнаружил пустую коляску без переносной корзины, пишет Newsru.

Похитительницу засняли камеры наблюдения: в МВД сообщили, что она длительное время следила за папой с коляской.

Украинские правоохранители обнаружили похищенного из детсада младенца, по подозрению в этом задержали женщину, передает "Украинская правда".

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что у нее был сообщник, обоих задержали в Вышгороде - городе районного значения в Киевской области. С ребенком все в порядке, указал он.

По факту преступление было начато уголовное производство по статье о похищении человека. Наказание - до пяти лет тюремного заключения.

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