Жителю Финляндии достался джекпот в 41 млн евро
21 октября 2017 г., 14:34
Вечером в пятницу в лотерее Eurojackpot разыгрывался приз суммой 41,6 миллионов евро, который пришелся в итоге на финский город Савонлинна.
Это третий в этом году выигрыш, который достался жителю Финляндии. Предыдущие два пришлись на город Тампере, пишет Yle.
В апреле этого года житель Тампере выиграл самый крупный приз за всю историю лотереи Eurojackpot, без малого девяносто миллионов евро.
Всего главный приз доставался финнам 13 раз.