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Жителю Финляндии достался джекпот в 41 млн евро

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ФОТО: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Вечером в пятницу в лотерее Eurojackpot разыгрывался приз суммой 41,6 миллионов евро, который пришелся в итоге на финский город Савонлинна.

Это третий в этом году выигрыш, который достался жителю Финляндии. Предыдущие два пришлись на город Тампере, пишет Yle.

В апреле этого года житель Тампере выиграл самый крупный приз за всю историю лотереи Eurojackpot, без малого девяносто миллионов евро.

Всего главный приз доставался финнам 13 раз.

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