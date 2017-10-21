Жителю Финляндии достался джекпот в 41 млн евро

Это третий в этом году выигрыш, который достался жителю Финляндии. Предыдущие два пришлись на город Тампере, пишет Yle.

В апреле этого года житель Тампере выиграл самый крупный приз за всю историю лотереи Eurojackpot, без малого девяносто миллионов евро.

Всего главный приз доставался финнам 13 раз.