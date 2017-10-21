Малолетний насильник избежал реального срока

Вся информация, связанная с этим делом, в интересах жертвы и несовершеннолетнего преступника засекречена, пишет Sakala.

Пресс-секретарь суда Криста Тамме отметила изданию, что осужденный юноша на данный момент является совершеннолетним, но не достиг 18 лет в момент совершения преступления.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами чистосердечное признание осужденного и его раскаяние. Суд также учел, что юноша ранее не наказывался в уголовном порядке и не совершал проступков. Суд также посчитал, что осужденный осознал последствия своих действий и их общественную опасность.

«Это молодой человек, который проходит процесс становления и хочет продолжить учебу и закончить гимназию. Суд не счел необходимым изолировать его от общества и посчитал, что цель наказания будет достигнута и в случае длительного испытательного срока», - отметила Тамме.