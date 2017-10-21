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Фото: изъятая из семьи в Таллинне девочка покинула Эстонию

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ФОТО: facebook

Изъятая в июле из проживающей в Таллинне семьи граждан России восьмилетняя девочка сегодня с матерью приехала в Москву.

"Изабелла уже дома, в Москве. С мамой и дедушкой. Они ждут возвращения папы - Анатолия - из Эстонии", - написала на своей странице в Facebook зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Елена Мизулина.

Напомним, что Харьюский уездный суд 14 июля по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно лишил Анатолия Газаряна и Анну Михайлову родительских прав.

По словам Мизулиной, на днях девочку вернули родителям и мать с дочкой тут же уехали в Москву.

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