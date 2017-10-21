Познер объяснил, зачем россиянам голосовать за Собчак

Познер указал, что при выдвижении Собчак речь не идет о реальной борьбе за пост президента. Однако, голосуя за нее, "вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата".

Он надеется, что в Кремле примут во внимание результаты протестного голосования: "Допустим, что за эту кандидатуру - Собчак/Против всех - проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя".

Другие кандидаты в посте Познера не упоминаются.

Ксения Собчак, дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, при котором Путин начинал карьеру, объявила о намерении баллотироваться в президенты 18 октября. В интервью газете The Guardian она сказала, что у нее нет четко сформулированной политической программы. 24 октября она даст пресс-конференцию, на которой, как ожидается, назовет руководящий состав своего предвыборного штаба.

Накануне СМИ узнали, что экономическую часть ее программы будет писать Вячеслав Иноземцев - глава Центра исследований постиндустриального общества.