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Юношу, снявшему видео с самоубийством подруги, обвиняют в убийстве

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ФОТО: Scott Sommerdorf/AP/Scanpix

5 мая этого года в США в штате Юта 16-летняя Джчандра Браун совершила самоубийство, повесившись на площадке, где сушат белье, сообщает Postimees.ee.

Ее друга Тайриелла Прзибичиена обвиняют в покупке веревки, изготовлении петли и съемке всего процесса на видео. Из материалов судебного дела выяснилось, что молодой человек призывал Браун довести задуманное до конца и комментировал последние моменты ее жизни.

Теперь, когда Прзибичиену исполнилось 18 лет, его обвиняют в убийстве первой степени. В случае если его признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственная группа уверена, что без наставлений юноши Браун не совершила бы суицид. Сам же Прзибичиен в интервью и текстовых сообщениях восхвалял свою роль в этом процессе.

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