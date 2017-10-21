Юношу, снявшему видео с самоубийством подруги, обвиняют в убийстве

Ее друга Тайриелла Прзибичиена обвиняют в покупке веревки, изготовлении петли и съемке всего процесса на видео. Из материалов судебного дела выяснилось, что молодой человек призывал Браун довести задуманное до конца и комментировал последние моменты ее жизни.

Теперь, когда Прзибичиену исполнилось 18 лет, его обвиняют в убийстве первой степени. В случае если его признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственная группа уверена, что без наставлений юноши Браун не совершила бы суицид. Сам же Прзибичиен в интервью и текстовых сообщениях восхвалял свою роль в этом процессе.