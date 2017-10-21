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Фото: на стройке обнаружены очередные нелегалы-молдаване

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В четверг полицейские вместе с работниками Налогово-таможенного департамента проверили на наличие нелегальных работников четыре строительных объекта в Пярну. На стройплощадке многоквартирного дома на бульваре Таммсааре были задержаны три нелегала, пишет Pärnu Postimees.

Руководитель службы пограничного и миграционного контроля Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что обнаруженные нелегалы прибыли из Молдавии. Он уточнил, что один из троих мужчин в день проверки не работал, но удалось установить, что он ранее там работал, поэтому полиция ограничилась в его отношении предупреждением. В отношении остальных было начато расследование и был составлен протокол об ускоренном производстве.

В понедельник на стройплощадке дома Martensi Maja OÜ в Пярну также были обнаружены 10 нелегально работающих молдаван и украинцев. По словам Петерса, в двух случаях речь идет о разных строительных фирмах.

Петерс сказал, что непосредственный работодатель нелегалов будет выяснен в ходе расследования: «Есть несколько предприятий, которые с этим связаны».

По данным Петерса, в полицию на данный момент молдаване подали ходатайства о регистрации для работы: «Ходатайства рассматриваются и будет принято решение, вносить их в регистр или нет».

Он уточнил, что в ходе расследования будет выяснено, намерено люди не регистрировались в полиции или нет.

В момент, когда фотограф Pärnu Postimees снимал стройку на бульваре Таммсааре, во всю кипела работы, но слышно было только речь на эстонском языке.

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