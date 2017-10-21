Экс-глава спецслужбы Британии: Россия вложилась в холодную войну

Клинтон, обвиняющая в своем поражении вмешательство Москвы, заявила на прошлой неделе: "Возможно, что излюбленное оружие России - уже не танки и не ракеты. Но скажу прямо: это новый вид холодной войны, которая недавно началась. В XIX веке мы воевали на земле и на море, в ХХ веке - в воздухе. Но в XXI веке войны будут все чаще вестись в киберпространстве".

Би-би-си спросила бывшего главу Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберта Ханнигана, что он думает об угрозе войны в киберпространстве. GCHQ - секретная служба, занимающаяся защитой государственной информации и проблемами кибербезопасности.

Би-би-си: Способен ли Запад противостоять российской угрозе, о которой говорит Хиллари Клинтон?

Роберт Ханниган: Я думаю, мы догоняем. Киберпространство предоставило России новые возможности делать то, что она очень часто делала другими способами в прошлом.

Посеять неуверенность в западной демократии - это не новая цель для России, они пытались это делать многие годы. Теперь они в основном занимаются этим в интернете.

В каком-то смысле все это было предсказуемо. Хиллари Клинтон права в том, что мы были немного наивны, когда радовались новым интернет-технологиям и не понимали, что они могут быть использованы и для других целей.

Би-би-си: Предсказуемо... И, тем не менее, это происходит. Происходит реальное вмешательство в выборы и демократический процесс.

Р.Х.: Совершенно верно. Это происходило во Франции и в Германии. Тому есть явные свидетельства, и правительства этих стран в ходе предвыборных кампаний открыто говорили о происходившем.

Я думаю, было бы наивно думать, что Россия не предпринимала подобных попыток у нас. Это то, что они делали и будут делать, и кибертехнологии - это для них новая возможность.

Би-би-си: Как этому противостоять? Судя по всему, нам следует ожидать подобного и в дальнейшем.

Р.Х.: Частично решение этой проблемы состоит в разоблачении подобной деятельности. Конгресс США требует от компании Facebook более подробного рассказа об использовании рекламы в ходе предвыборной программы, об использовании его платформы Россией и в российских интересах.

Это новое, раньше интернет-компании этого не делали. Теперь они начали предоставлять такую информацию. Я думаю, что так и должно быть. Разоблачение - лучший способ противостоять этой угрозе. И надо удалять такие материалы.

Би-би-си: Вы слышали представительницу Facebook Шерил Сэндберг (главный операционный директор компании - прим. Би-би-си), выступавшую на эту тему. Конечно, они представляют это как проблему свободы слова: владельцы не должны вмешиваться и препятствовать свободе слова. Но насколько это оправдано?

Р.Х.: Это абсолютно верно: свобода слова важна. Но люди должны знать источники информации, которую они получают, знать, кто стоит за ними.

Би-би-си: Многие из таких материалов - это фейковая реклама, анонимно расставляемая российскими источниками.