Картина дня: взгляд российского журналиста на Нарву, нелегалы на стройке и изъятая из семьи девочка покинула Эстонию

Фото: изъятая из семьи в Таллинне девочка покинула Эстонию

Изъятая в июле из проживающей в Таллинне семьи граждан России восьмилетняя девочка сегодня приехала в Москву. Читать далее...

Один телефонный звонок кардинально изменил жизнь

Керли Кийлер была всегда активной девушкой. «У меня была обычная жизнь: была ученицей выпускного класса средней школы, занималась танцами. Мне нравилось двигаться, почти не было ни дня без тренировок», - рассказывает Postimees девушка о своей жизни до судьбоносного звонка. Читать далее...

Фото: на стройке обнаружены очередные нелегалы-молдаване

В четверг полицейские вместе с работниками Налогово-таможенного департамента проверили на наличие нелегальных работников четыре строительных объекта. На стройплощадке многоквартирного дома на бульваре Таммсааре были задержаны три молдаванина. Читать далее...

Скандально известная недвижимость продана за рекордную цену

На портале Osta.ee вчера была заключена крупнейшая сделка, когда принадлежащая горуправе Тарту недвижимость на улице Выру,176 была продана за 855 000 евро. Читать далее...

Нарва не будет вторым Донбассом

Российский журналист, посетив Нарву, пришел к выводу, что второго Донбасса там быть не может: Россию там любят, но воевать никто не хочет. Читать далее...

Фото и видео: родители не перестают искать пропавшего два года назад школьника

Ночью 24 октября исполнится два года с тех пор, как пропал на тот момент 17-летний ученик средней школы Марккус Ансберг. Сегодня и завтра фонд «Пропавшие» (SA Kadunud) вместе с добровольцами вновь обыщут окрестности в надежде найти следы школьника. Читать далее...

Малолетний насильник избежал реального срока

В Вильянди в середине октября вступило в силу решение суда, согласно которому несовершеннолетний юноша был признан виновным в изнасиловании. Однако в связи с пересмотром обстоятельств произошедшего реальное заключение сроком на шесть лет было заменено на четыре года тюрьмы условно. Читать далее...

Сильдару признала горькую правду

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару, восстанавливающаяся после операции на колено, призналась приложению газеты Postimees «Arter», что обсуждала с врачами возможность отказаться от операции, чтобы принять участие Олимпийских играх в Пхенчхане. Читать далее...

В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра. Газета Bild сообщает, что была целая череда нападений. Читать далее...

Синоптики предупредили: завтра в Эстонии местами выпадет снег

В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая или переменная облачность. Местами образуется туман. Кое-где слабые осадки. Читать далее...

Видео: недавно потерявшие ребенка родители похитили младенца из детского сада

В столице Украины Киеве младенца выкрала из коляски женщина, когда отец ребенка пошел забирать из детского сада старшую дочку. Читать далее...