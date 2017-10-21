Реформиста подозревают в покупке голосов на выборах

Несколько человек обратились в полицию и обвинили политика в скупке голосов. По неподтвержденным данным, Соом предлагал местным алкоголикам различные блага, если они проголосуют за него, сообщает Postimees.ee.

«Я не знаю, что за блага он предлагал - водку, деньги или что-то еще», - сказала председатель избирательной комиссии Куусалу Майре Линк, добавив, что в отношении Соома действительно ведется расследование.

По ее словам, речь шла о бюллетенях, а не об электронных голосах. «Те, кому предлагали блага, обратились в полицию. Больше я ничего сказать не могу», - отметила она, добавив, что утвердит Соома членом волостного собрания в понедельник, так как пока его не признали виновным.

Соом набрал на выборах 99 голосов. Сам он заявил, что находится на больничном и до вторника ничего комментировать не будет. «Я не являюсь подозреваемым, не нахожусь под следствием и ничего не подтверждаю. Позвоните мне во вторник», - сказал он журналистам.