СМИ: НАТО не сможет отразить возможный удар России
21 октября 2017 г., 17:36
НАТО не сможет дать отпор в случае нападения России на силы альянса на восточном фланге, сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчет НАТО.
В секретном отчете говорится, что альянс не сможет оперативно перебросить войска в нужном направлении, и в целом отреагировать на угрозу с необходимой скоростью, сообщает Газета.ru.
Отмечается, что данный вопрос не отрабатывался в НАТО с момента окончания «холодной войны».
Пресс-секретарь НАТО отказалась подтвердить или опровергнуть агентству dpa информацию немецкого издания, сообщает DW.com.
Однако она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур альянса. Количество их сотрудников за годы, прошедшие после окончания холодной войны, было резко сокращено.