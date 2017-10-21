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СМИ: НАТО не сможет отразить возможный удар России

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ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

НАТО не сможет дать отпор в случае нападения России на силы альянса на восточном фланге, сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчет НАТО.

В секретном отчете говорится, что альянс не сможет оперативно перебросить войска в нужном направлении, и в целом отреагировать на угрозу с необходимой скоростью, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что данный вопрос не отрабатывался в НАТО с момента окончания «холодной войны».

Пресс-секретарь НАТО отказалась подтвердить или опровергнуть агентству dpa информацию немецкого издания, сообщает DW.com.

Однако она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур альянса. Количество их сотрудников за годы, прошедшие после окончания холодной войны, было резко сокращено.

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