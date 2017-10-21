«А что жена не сидела с ребенком?»: российский банк не взял на работу мужчину, узнав, что тот брал декретный отпуск

Это был второй тур собеседования на должность, на которую претендовал Вячеслав Насонов, при этом беседовавшие с ним менеджеры, по сути, высмеяли его и употребляли пренебрежительные выражения, сообщает портал Newsru.com.

"Вчера моему мужу отказали в хорошей должности. По причине того, что он находился в отпуске по уходу за ребенком два года назад. "Европа наступает, что ли? А чо жена не сидела с ребенком? А, она у тебя из этих, творческих?" - возмущались не самым культурным образом солидные дяди. "Больничный будешь брать из-за ребенка? - смеялись они. - Нам такой сотрудник не нужен", - написала Арно.

Комментаторы записи высказывали недоумение, почему в банке, в названии которого фигурирует слово "Европа", не знают о нормах, принятых на Западе, где мужчина в декретном отпуске - в порядке вещей. А также вспоминали пример основателя Facebook Марка Цукерберга, бравшего декретный отпуск после рождения первого ребенка и недавно объявившего, что выйдет в декрет и после рождения второго.

В конце собеседования менеджеры банка, по словам Арно, посетовали, что Насонов потратил их времени в денежном эквиваленте больше, чем он заработал за всю свою жизнь.

Между тем после опубликования Арно поста его прокомментировал официальный представитель банка и пообещал разобраться в ситуации.