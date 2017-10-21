Жизнь модели Invidia превратилась в кошмар: меня стали активно домогаться в соцсетях (видео)

«Я лично получала различные письма от посторонних людей - знакомых, которые оказались в списке друзей в Facebook. От них поступали сообщения в стиле: «Займемся сексом?» или «Сколько стоит час?». Очень неприятные вопросы», - рассказала девушка, которая пожелала остаться анонимной.

«Сейчас в СМИ нарисована такая картина, словно все агентство Invidia – это бордель. На самом деле это не так. В агентстве много девушек, которые вдобавок к учебе и основной работе зарабатывали дополнительные деньги. И эти деньги они получали, конечно же, не за сексуальные услуги, а за честную работу», - отметила она.

По ее словам, люди не верят в это. «Поскольку появилось много новостей, в которых очень мерзко описывается наша так называемая работа, то никто не хочет себя с этим ассоциировать. Домогательства, которые происходят в наших почтовых ящиках, это ненормально», - отметила она.

Кроме этого, возникают проблемы у девушек и на работе, так как работодатель не хочет, чтобы его ассоциировали с человеком, который, по мнению многих, работает чуть ли не в борделе.