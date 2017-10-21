В России пенсионер зарезал гадалку за наведенную на него "порчу"

Уголовное наказание предполагаемому убийце не грозит. Вероятно, его отправят на принудительное лечение, сообщает портал Newsru.com.

"В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий", - сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Медики выявили у обвиняемого психическое расстройство. "При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления", - отметили в прокуратуре.

По версии следственной группы, примерно с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к пенсионерке за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить гадалку во всех своих бедах.

"По его мнению, крах бизнеса и нищета связаны с черной магией его давней знакомой", - приводит V1.ru комментарий пресс-службы прокуратуры.

"В мае 2017 года, находясь в домовладении женщины, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Целительница от полученных ран скончалась.