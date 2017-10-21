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Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Таллинна

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ФОТО: Uwe Gnadenteich

еждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг города Таллинна до уровня "A+", позитивно оценив тем самым хорошую платежеспособность города и его умеренную кредитную нагрузку — в результате кредитный рейтинг столицы Эстонии повысился до одного уровня с рейтингом эстонского государства.

«Таллинн доказал, что в финансовом отношении он стоит на надежном основании, - прокомментировал новость исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас. - После последнего повышения рейтинга кредитный рейтинг Таллинна впервые сравнялся с рейтингом всего Эстонского государства. Это серьезный комплимент финансовой службе города Таллинна».

«При необходимости Таллинн теперь сможет на льготных условиях взять кредит на развитие городской жизни», - отметил Аас.

Повысив рейтинг, агентство Fitch засвидетельствовало этим, что бюджетная политика города стабильна, в том числе, прибыль города в сравнении с предыдущими годами удвоилась, что, в свою очередь, обеспечивает высокую способность обслуживать кредит. По оценке агентства, вкупе с высоким уровнем управления это позволяет сохранять риски на умеренном уровне.

В последний раз агентство Fitch обновляло кредитный рейтинг Таллинна в апреле текущего года.

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