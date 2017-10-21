Полиция ищет очевидцев аварии в Мустамяэ
21 октября 2017 г., 19:35
21 октября в 11.25 в Таллинне на перекрестке улиц Эхитаяте и Кескузе произошла авария, в которой столкнулись автомобиль Land Rover Freelander коричневого цвета и белый автомобиль Kia Sportage.
По предварительным данным, оба автомобиля ехали на улице Кескузе и совершали поворот налево. Авария произошла во время поворота. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция просит всех очевидцев произошедшего позвонить по номеру телефона 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee