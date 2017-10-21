Туристы нашли хитрый способ заработать деньги на отдыхе

Полиция сообщила, что она выявила 77 специализирующихся на мошенничестве фирм, которые предлагают британским туристам свои услуги, сообщает DW.com.

Массовое мошенничество стало возможным благодаря британскому законодательству в сфере защиты прав потребителей, которое не требует от предъявителя страховой рекламации медицинской справки и позволяет подавать жалобы в течение трех лет после пребывания в каком-либо отеле.

Британские компании, пользующиеся этой лазейкой в законодательстве, активно действуют на испанских курортах, предлагая британцам бесплатные услуги с целью получить комиссию в случае успешного предъявления иска.

Такое мошенничество широко распространено не только на Балеарских, но и на Канарских островах, где на долю британцев приходится треть всех отдыхающих. На острове Тенерифе в минувшем году, к примеру, разъезжал автомобиль скорой помощи с надписью "Клиника рекламаций".

С января 2016 года отели на Ивисе, Мальорке и Менорке зафиксировали 700-процентный рост рекламаций с жалобами на предполагаемой пищевое отравление. Туристической отрасли на Балеарских островах уже причинен значительный ущерб. По данным полиции, общая сумма требований компенсации за предполагаемое пищевое отравлений достигает 4,5 млн евро.