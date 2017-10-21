В Чехии на выборах победила партия «местного Трампа»

Как отмечает "Эхо Москвы" , его партия не придерживается конкретной идеологии, но используют общественное недовольство серией политических скандалов в Чехии.

На второе место пока выходит партия "Свобода и прямая демократия" (11,1%), на третье - Гражданская демократическая партия (10,5%), передает "Интерфакс" .

Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), доминировавшая на национальной политической сцене в течение последних четырех лет, оказалась лишь на пятом месте.