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В Чехии на выборах победила партия «местного Трампа»

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Предвыборный плакат партии Андрея Бабиша. | ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS/Scnapix

В Чехии на выборах победили популисты, обещающие покарать коррупцию: движение "Акция недовольных граждан" набирает более 30% голосов. Его лидер - миллиардер Андрей Бабиш - должен стать премьером, сообщает портал Newsru.com.

Как отмечает "Эхо Москвы", его партия не придерживается конкретной идеологии, но используют общественное недовольство серией политических скандалов в Чехии.

На второе место пока выходит партия "Свобода и прямая демократия" (11,1%), на третье - Гражданская демократическая партия (10,5%), передает "Интерфакс".

Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), доминировавшая на национальной политической сцене в течение последних четырех лет, оказалась лишь на пятом месте.

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