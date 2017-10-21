Кремль купирует опасность на стадии ее возникновения

Когда зимой 2011-2012 годов в Москве шли протестные митинги, на одном из них Ксению Собчак освистали. Телеведущая тогда заявила со сцены, что предпочитает не свергать власть, а влиять на нее. В политике Ксения до этого никак не участвовала и была известна как королева гламура. Ее часто называют крестной дочерью нынешнего российского президента, хотя никаких доказательств этого нет. Но всем и так понятно — у дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака особые отношения с Владимиром Путиным, который в то время занимал пост руководителя комитета по внешним связям питерской мэрии. Неудивительно, что призывы «влиять на власть» воспринимались как попытка «слить протест», за что Ксению и освистали.

Протест между тем «слился» и без особых усилий Ксении Анатольевны. Будучи членом Координационного совета оппозиции, она не предпринимала для этого каких-то шагов. Ну да, «засланный казачок». Засланный, но бесполезный. Собственно, оппозиция в России не нуждается в таких вот «казачках», чтобы не причинять власти особых хлопот. Вернее, не нуждалась, пока не появился Алексей Навальный. Его тоже, вероятно, используют различные кремлевские группировки, но это точно так же неважно, потому что Навальный при всем этом ведет свою игру, и игра эта политическая. Ксения Собчак никаких своих игр не ведет — ей это просто неинтересно. Неудивительно, что у Навального есть свои преданные сторонники, готовые выходить на улицы, а у Ксении Собчак — лишь телезрители, привыкшие сидеть на диване перед телевизором. Теперь Навального не допускают до выборов — у него непогашенная судимость. Собчак — совсем иное дело: не успела она объявить о своем намерении баллотироваться, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ее в этом фактически поддержал, заявив, что Ксения Анатольева безусловно имеет такое право и вообще «обладает опытом в различных областях».

Сама Собчак очень разумно призвала граждан проголосовать за нее как за кандидата «против всех». Если вы бойкотируете выборы, то власть может сказать, что это потому что вы всем довольны. А вот если вы приходите на выборы и голосуете, тот тут уже ваш голос будет слышен, считает Собчак. Одновременно повышается и процент явки, что для российской политической системы немаловажно. Поскольку у президента страны на данный момент практически царские полномочия, для их использования необходим весомый мандат, то есть убедительная победа. В администрации президента поначалу поставили себе высокую планку - «70 на 70», то есть обеспечить действующему президенту 70% голосов при 70%-ной явке. Затем от таких наполеоновских планов вроде бы отказались, но пускать на самотек столь важный процесс никто не собирается. Наличие в бюллетене фамилии Собчак объективно повышает интерес в всему процессу выборов и увеличивает явку.

Если бы в выборах участвовал Навальный, явка тоже была бы высокой, но вот результат был бы непредсказуемым. Разумеется, о его победе речь не идет, но даже второе или третье место борца с коррупцией поставило бы вопрос о соответствии российской политической — в первую очередь партийной — системы ожиданиям общества. К таким вызовам Кремль не готов и предпочитает купировать опасность на стадии ее возникновения. А вот Собчак в этом смысле — идеальный кандидат как для недовольных, так и для власти. Много голосов она не соберет, хотя бы в силу своей принадлежности к женскому полу — судя по опросам, более половины россиян не хотят видеть женщину в кресле президента. Последний раз женщина участвовала в президентской гонке в 2004 году — тогда кандидат от «Союза правых сил» Ирина Хакамада набрала менее 4% голосов. Оппозиция, настроенная резко против Путина, в очередной раз расколется на тех, кто будет призывать к бойкоту выборов, и тех, кто поддержит Собчак как возможность показать власти свое недовольство. И то, и другое, по сути — одна и та же «фига в кармане».Забавно, что в ходе недавнего интервью с Алексеем Навальным Собчак задавала ему массу вопросов о его экономической и политической программе, о том, что делать с Крымом и т. д. Теперь по логике вещей общественность имеет право услышать, как на те же самые вопросы отвечает сама Ксения Анатольевна. Она, правда, уже заявила, что программы у нее нет — ведь побеждать она не собирается. Об этом имеет смысл помнить всем, кто намерен отдать за нее свой голос. Впрочем, то же самое относится и к избирателям традиционных кандидатов в президенты — Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Они точно так же отрабатывают свои роли без надежды на победу. А если бы вдруг такая победа стала вдруг вероятной, то они первые же испугались бы перспективы въехать в Кремль.

Ксения Собчак об этом прекрасно знает, а потому может дать полную волю своей фантазии в ходе избирательной кампании. Кампания же от ее участия только выиграет — меньше скуки.