Путин рассказал молодежи о технологии, которая страшнее ядерной бомбы
21 октября 2017 г., 20:20
Президент России Владимир Путин выступил во время Международного фестиваля и студентов в Сочи и призвал присутствующих всегда помнить «о морально-нравственной составляющей» своего дела, передает корреспондент РБК.
Путин заявил, что сегодня человек фактически может «влезать в генетический код». Сейчас вполне представимо, что скоро человек сможет создавать другого человека «с заданными характеристиками», отметил он.
«Это может быть музыкант, но может и быть и военный. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — сказал президент России.
Он подчеркнул, что именно поэтому никто никогда не должен забывать «о нравственно-этических основах» своей деятельности.