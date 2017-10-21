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Путин рассказал молодежи о технологии, которая страшнее ядерной бомбы

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ФОТО: Mihhail Metzel / TASS / Scanpix

Президент России Владимир Путин выступил во время Международного фестиваля и студентов в Сочи и призвал присутствующих всегда помнить «о морально-нравственной составляющей» своего дела, передает корреспондент РБК.

Путин заявил, что сегодня человек фактически может «влезать в генетический код». Сейчас вполне представимо, ​что скоро человек сможет создавать другого человека «с заданными характеристиками», отметил он.

«Это может быть музыкант, но может и быть и военный. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что именно поэтому никто никогда не должен забывать «о нравственно-этических основах» своей деятельности.

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