Подозреваемый в коррупции бывший вице-мэр: я не брал взяток

"Предъявленное мне подозрение не имеет оснований! Я бы хотел сначала извиниться перед горожанами за то, что в принципе возникла ситуация, когда меня как вице-мэра Тарту заподозрили в коррупционных преступлениях (нарушению ограничений по ведению делопроизводства и взяточничестве). В связи с возникшей ситуацией я посчитал нужным уйти с должности вице-мэра.

Однако я хочу прямолинейно подчеркнуть – я сознательно не нарушал ограничения по ведению делопроизводства, не говоря уже о том, что я не брал взяток! Также я не злоупотреблял своим служебным положением! Я делал свою работу, исходя из благополучия горожан и в соответствии с моим пониманием действующих правовых актов", - написал вице-мэр в открытом обращении.

Готов к сотрудничеству со следственными органами

"Можно сказать, что эти подозрения были объявлены слишком уж стремительно, и я, безусловно, заинтересован в том, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Я готов к продуктивному сотрудничеству со следственными органами", - сказал Семиларски в интервью "Актуальной камере", сообщает портал Rus.err.ee.

По версии следствия, чиновник использовал служебное положение во время сделки по продаже муниципальной земли, а также получил взятку за изменение условий тендера на организацию автобусной линии.