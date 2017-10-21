Новый поворот: Лаура Кыргемяэ утверждает, что девушек заставили лжесвидетельствовать

Кыргемяэ, которая после скандала закрыла все свои аккаунты в социальных сетях, вновь открыла свою страничку в Facebook. Изданию Elu24 пока не удалось связаться с бывшей «мисс Эстония».

«Выступила часть людей, которым угрожали и заставили лжесвидетельствовать в СМИ, и поэтому скандал настолько раздут», - цитирует Õhtuleht часть письма, направленного девушкам из Invidia.