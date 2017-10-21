Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Новый поворот: Лаура Кыргемяэ утверждает, что девушек заставили лжесвидетельствовать

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Erakogu

Разразившийся в среду скандал вокруг деятельности бывшей «мисс Эстония» Лауры Кыргемяэ, которую обвиняют в сутенерстве, принял новый поворот. Кыргемяэ разослала работникам Invidia сообщение, в котором утверждает, что журналисты или кто-то еще заставлял девушек говорить в СМИ вымышленные вещи.

Кыргемяэ, которая после скандала закрыла все свои аккаунты в социальных сетях, вновь открыла свою страничку в Facebook. Изданию Elu24 пока не удалось связаться с бывшей «мисс Эстония».

«Выступила часть людей, которым угрожали и заставили лжесвидетельствовать в СМИ, и поэтому скандал настолько раздут», - цитирует Õhtuleht часть письма, направленного девушкам из Invidia.

Наверх