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На митинг в Барселоне вышли около 450 000 человек

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ФОТО: EMILIO MORENATTI/AP/Scanpix

На протестный митинг в Барселоне вышли около 450 тыс. человек. Об этом сообщает городская полиция в твиттере.

«Около 450 000 человек участвуют в сегодняшней демонстрации в Барселоне», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал Газета.ru.

Ранее сообщалось, что жители Барселоны устроили спонтанный «кастрюльный протест» после объявленных премьер-министром Испании Мариано Рахоем мер в отношении Каталонии.

Испанский премьер объявил о введении в действие 155 статьи конституции страны, которая прекращает автономию Каталонии.

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