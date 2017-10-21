На митинг в Барселоне вышли около 450 000 человек

«Около 450 000 человек участвуют в сегодняшней демонстрации в Барселоне», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал Газета.ru.

Ранее сообщалось, что жители Барселоны устроили спонтанный «кастрюльный протест» после объявленных премьер-министром Испании Мариано Рахоем мер в отношении Каталонии.

Испанский премьер объявил о введении в действие 155 статьи конституции страны, которая прекращает автономию Каталонии.