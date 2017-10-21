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В России «скорая» отказала девушке с пробитой головой: «проспитесь, вы пьяны»

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"Скорая". | ФОТО: Scanpix

В Свердловской области службу скорой помощи проверяет прокуратура после появления информации о том, что в городе Каменск-Уральский бригада отказалась госпитализировать потерявшую сознание девушку, сообщает Newsru.com.

РИА "Новости" сообщает, что инцидент произошел вечером 20 октября. В подъезде многоквартирного дома упала с лестницы и потеряла сознание девушка. Ее обнаружили жильцы, вызвавшие медиков.

Региональный сайт 66.ru цитирует очевидцев, которые утверждают, что "скорая" приехала к девушке лишь через полтора часа. У девушки была травмирована голова. Фельдшеры пытались привести ее в чувство с помощью нашатыря. А затем объявили ее пьяной и уехали, посоветовав утром сходить в медпункт. Позже ночью ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Изданию Ura.ru в региональном Минздраве заявили, что будут разбираться в ситуации лишь после того, как получат от пострадавшей или ее родственников официальную жалобу.

Прокуратура оказалась быстрее. Сейчас ведомство "выясняет обстоятельства произошедшего" и намерено дать правовую оценку действиям сотрудников скорой помощи.

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