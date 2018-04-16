Концерт несравненной Тамары Гвердцители в Таллинне: спешите выиграть билеты!

Тамара Гвердцители - уникальная певица, органично сочетающая в своем творчестве world music, высокую эстраду и modern jazz. Ее визитная карточка - сильный проникновенный голос с неповторимой гаммой оттенков, покоривший легендарные концертные залы - парижскую «Олимпию» и нью-йоркский «Карнеги-холл».

«Голос мисс Гвердцители - зрелый и сочный, словно бы некий экзотический южный плод, до предела насыщенный солнечным светом», - написали о ней в New York Times.

Основные характеристики творчества певицы - полистилистика и необыкновенная драматургичность. Одинаково успешно Тамара Гвердцители исполняет произведения на грузинском и русском, французском и английском, итальянском, испанском и древнееврейском, а посещая ту или иную страну, пытается найти среди ее песен жемчужину, которую можно было бы включить в ожерелье своего репертуара.

«Эта уникальная певица не принадлежит и не должна принадлежать какой-либо этнической аудитории - она должна стать достоянием всех», - уверена канадский музыкальный критик Хелен Клукач.

Выйдя на сцену в раннем детстве, Тамара сразу же завоевала сердца слушателей, и сейчас многие ставят ее в один ряд с такими мэтрами российской эстрады, как Пугачева, Кобзон, Леонтьев, хотя певица значительно младше не только их, но и звезд современной мировой сцены Мадонны, Шер и др. Тамара Гвердцители считает себя в первую очередь певицей, при этом она пишет музыку и иногда - тексты песен на грузинском языке.

Гастроли на мировых сценах наложили свой отпечаток на Тамрико Гвердцители, но особенно дочь грузина и одесситки любит исполнять русские романсы, эстрадные хиты и грузинские народные песни.

«Я восхищен этой певицей… Давно я не слышал такого потрясающего пения, и я просто умираю от ее манеры игры на рояле. Она - феномен, и у нее особое - многооктавное - восприятие жизни и свой особый мир», - говорит о ней знаменитый гитарист Франсис Гойя.

В начальной школе, увидев фильм «Шербурские зонтики» с незабываемым саундтреком Мишеля Леграна, юная певица влюбляется во французскую музыку. А голос певицы из СССР производит неизгладимое впечатление на знаменитого французского композитора, автора музыки более чем к 200 фильмам, обладателя трех «Оскаров» и пяти наград «Грэмми» Мишеля Леграна. Так начинается история прекрасного тандема российской певицы и французского композитора, который написал для нее несколько песен и позволил исполнять свои произведения. Совместные концерты звездного дуэта с аншлагом прошли в легендарном парижском зале «Олимпия», нью-йоркских «Карнеги-холле» и «Ассембли-холле».

Через несколько лет Гвердцители и Леграна встречал киевский Дворец «Украина», а в 2006 году - переполненный московский Государственный Кремлевский дворец. На концертах она с огромным успехом исполняет хиты Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Ива Монтана и Далиды.

Тамара Гвердцители. ФОТО: Промо

«По небу босиком» - название новой программы Тамары Гвердцители. Здесь почти все новое: и инструментальная группа, состоящая из высокопрофессиональных музыкантов, и игра на музыкальных инструментах в новой стилистике с новыми этно-интонациями, и вокал, вызывающий трепет и восторг души.

«Мои концерты, как правило, - это импровизация. Однако именно импровизацией и уникален каждый мой концерт. Ведь концерт - это не только артист на сцене, но и зрительный зал, энергетика, которая соединяет в единое целое артиста и зрителя. Зритель окунется в атмосферу сольных произведений, услышит известные, намоленные песни и новые произведения.

Я несказанно благодарна вам, моим зрителям, за понимание и любовь. Когда я выхожу на сцену, я чувствую тепло ваших душ и биение ваших сердец и я пою для вас, отдавая зрителям свои песни и свою музыку. Все, что дал мне Бог, я рада передать вам!» - говорит Гвердцители.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

Концерт пройдет 25 апреля на сцене Alexela.