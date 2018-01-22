Самые громкие скандалы, которые привели к отставке министров

В феврале 2014 года проработавший девять лет премьер-министром Андрус Ансип сообщил об уходе в отставку, сказав, что настало время передать бразды правления следующему премьер-министру. В конце марта новым главой кабинета министров стал Таави Рыйвас.

Первое правительство Таави Рыйваса 2014-2015 (Партия реформ, Социал-демократическая партия)

В конце октября 2014 года с поста министра финансов из-за скандала, разразившегося после публикации в Facebook, в отставку ушел заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги. «Ухожу для того, чтобы правительство могло спокойно работать дальше», - сказал он.

В начале ноября 2014 года Урмас Паэт (Партия реформ) после долгого обдумывания решил уйти в отставку с поста министра иностранных дел и вместо ставшего вице-председателем Европейской комиссии Андруса Ансипа отправиться на работу в Европейский парламент.

ФОТО: Erik Prozes

Второе правительство Таави Рыйваса 2015-2016 (Партия реформ, Социал-демократическая партия Эстонии и Cоюз Исамаа и Res Publica)

1 июля 2015 года прошение об отставке подала признанная ответственной по рассматриваемому в окружном суде делу о банкротстве фирмы Autorollo министр иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус ( Партия реформ). Позже суд изменил решение и не удовлетворил иск банкротного управляющего, касавшегося банкротства фирмы и Пентус-Розиманнус.

«Я не согласна с трактовкой суда, согласно которой бизнес-ошибка отца распространяется на всех членов семьи, я считаю решение в отношении себя крайне несправедливым и планирую обжаловать его в Государственном суде», - сказала Пентус-Розиманнус в извещении об отставке, но добавила, что уважение к Эстонии и ее институциям, а также понимание европейской политической культуры не позволяет ей в сложившейся ситуации поступить иначе, как подать премьер-министру прошение об отставке с должности министра иностранных дел.

30 августа 2015 года об отставке сообщила министр предпринимательства Урве Пало (Социал-демократическая партия Эстонии). О своем решении она сообщила на заседании совета партии после того, как совет решил остаться в нынешней коалиции. «Мир вокруг нас меняется все быстрее, и реформистская стагнационная политика заставляет нас в международном контексте хромать на одну ногу. Я не согласна претворять такую политику в жизнь», - объяснила она.

9 сентября 2016 года об отставке сообщила министр иностранных дел Марина Кальюранд, которая отказалась от работы в правительстве, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента страны. «Я убеждена, что неправильно продолжать работу в качестве министра иностранных дел в руководимом Партией реформ правительстве и в то же время быть конкурирующим с Партией реформ кандидатом», - объяснила она.

9 ноября 2016 года парламент выразил недоверие премьер-министру Таави Рыйвасу (Партия реформ). После быстрых коалиционных переговоров 23 ноября новым главой кабинета министров стал Юри Ратас (Партия реформ).

Правительство Юри Ратаса 2016 – (Центристская партия, Социал-демократическая партия, Союз Исамаа и Res Publica)

Правительство Ратаса всего 14 дней находилось на посту, когда 6 декабря об отставке сообщил министр сельской жизни Мартин Репинский (Центристская партия), оказавшийся в центре скандала. Свое решение он обосновал желанием вывести партию и премьер-министра из-под огня. «Ясно, что в моей прежней бизнес-деятельности и прежней жизни остались открытые моменты, которые нужно закрыть. Работа министром этого не позволит», - сказал он.

24 мая 2017 года с поста министра государственного администрирования после странных высказываний на тему принадлежности Эстонии к НАТО ушел Михаил Корб (Партия реформ). В связи с избранием Хелира-Валдора Сеэдера новым председателем IRl, произошли множественные рокировки среди министров от этой партии. Со своих постов ушли министр финансов Свен Сестер, министр обороны Маргус Цахкна и министр окружающей среды Марко Померанц.