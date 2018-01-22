Самые громкие скандалы, которые привели к отставке министров

Postimees сделал обзор отставок эстонских министров за последние 17 лет, которые были в той или иной степени спровоцированы скандалами.
Второе правительство Марта Лаара 1999-2002 (Исамаалийт, Партия реформ, Умеренные)
В сентябре 2001 года попавший под шквал критики из-за попытки приватизации в частные руки Нарвских электростанций и Eesti Raudtee министр экономики Михкель Пярноя (Умеренные) сообщил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил личной непопулярностью.
В декабре 2001 года Март Лаар сообщил, что в начале 2002 года уходит в отставку, объяснив это решением Партии реформ привести к власти в Таллинне Центристскую партию. Вместе с ним в отставку ушло все правительство.
Правительство Сийма Калласа 2002-2003 (Партия реформ, Центристская партия)
В августе 2002 года в отставку ушла министр культуры Сигне Киви (Партия реформ), когда выяснилось, что руководитель фонда Капитал культуры Аво Вийоль увел со счета фонда миллионы крон.
В феврале 2003 года об отставке сообщил министр внутренних дел Айн Сеппик (Центристская партия), который попал под обвинение в связи с политическим судебным процессом в 1985 году. По данным BNS, в прошении об отставке он указал, что хочет уберечь партию и ее сторонников от начатой против него порочащей кампании и не хочет рисковать возникновением правительственного кризиса, который крайне нежелательно для Эстонии.
Правительство Юхана Партса 2003-2005 (Res Publica, Партия реформ, Народный союз)
В октябре 2003 года в отставку ушел министр финансов Тынис Пальтс (Res Publica), чья прежняя бизнес-деятельность оказалась в орбите интересов Налогового департамента. Пальтс объяснил отставку желанием уберечь близких и политических партнеров от унизительной и в большинстве случаев анонимной критики в связи с его прежней деятельностью в качестве предпринимателя.
В апреле 2004 года в отставку ушел министр сельского хозяйства Тийт Таммсаар (Народный союз) из-за пропажи большей части государственного стратегического запаса зерна с Раквереских мельниц. Таммсаар сказал тогда, что считает необходимым исключить ситуацию, при которой министерство может стать жертвой пустых нападок и не сможет из-за этого сосредоточиться на и без того напряженной работе в преддверии вступления Эстонии в Европейский союз.
В сентябре 2004 года из-за разногласий, касавшихся реорганизации паромного сообщения, в отставку ушел министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ). Объясняя свое решение, он сказал, что решения в сложных ситуациях должны рождаться в сотрудничестве между всеми правительственными учреждениями. «Я почувствовал, что правительство не едино в решении этого вопроса, а поэтому мне сложно успешно исполнять обязанности министра», - сказал Атонен.
В ноябре 2004 года в отставку ушел министр обороны Маргус Хансон (Партия реформ), из дома которого пропал портфель с документами, содержавшими государственную тайну. Хансон сказал, что его решение исходит из интересов Эстонии и сформировавшейся в Партии реформ политической культуры.
В феврале 2005 года премьер-министр сделал предложение освободить от занимаемой должности министра иностранных дел Кристийну Оюланд (Партия реформ), у которой также пропали документы, содержащие государственную тайну.
В марте 2005 года Рийгикогу выразил недоверие попавшему в так называемый скандал с квотами по преступлениям министру юстиции Кену-Марти Вахеру (Res Publica). В тот же день Партс сообщил парламенту о своей, а потому и всего правительства, отставке.
Первое правительство Андруса Ансипа 2005-2007 (Партия реформ, Центристская партия, Народный союз)
В сентябре 2005 года об отставке сообщил министр обороны Яак Йыэрюйт (Партия реформ). Свое неожиданное желание уйти он объяснил происходящим в банковском и бизнес мире Эстонии, назвав одной из причин и скандальную майку газеты KesKus с надписью «Kommarid ahju!» («Коммуняк в печь!»), которую носил и его подчиненный Индрек Таранд.
В октябре 2006 году из-за скандала с обменом земель в отставку подал министр окружающей среды Виллу Рейльян (Народный союз).
Второе правительство Андруса Ансипа 2007-2011 (Партия реформ, Союз Исамаа и Res Publica, до мая 2009 года и Социал-демократическая партия Эстонии)
В январе 2008 года IRL отозвал с должности регионального министра Валло Раймаа, поскольку партия была недовольна его деятельностью.
В январе 2009 года об отставке сообщила министр социальных дел Марет Марипуу (Партия реформ), которая попала под огонь критики из-за проблем с доставкой пенсий на дом и с выплатой пособий инвалидам.
Тогда Марипуу сказала, что уходит для того, чтобы правительство могло продвигать важные социальные реформы. «Мне ясно, что без этих и других важных социальных реформ наша социальная система не будет развиваться. Но мне сейчас также ясно, что начатый против меня лично крестовый поход по сути усложнит подготовку и проведение реформ как для Министерства социальных дел, так и для правительства, если вообще не сделает их невозможными», - сказала она.
В мае 2009 года уйти в отставку были вынуждены министры от Социал-демократической партии Эстонии: министр внутренних дел Юри Пихль, министр финансов Ивари Падар и министр народонаселения Урве Пало, поскольку партию из-за возникших при составлении бюджета разногласий выгнали из коалиции.
Третье правительство Андруса Ансипа 2011-2014 (Партия реформ, Союз Исамаа и Res Publica)
В мае из-за проблем со здоровьем с поста министра обороны ушел Март Лаар (IRL).
В декабре 2012 года из-за скандала с финансированием партии в отставку ушел министр юстиции Кристен Михал (Партия реформ), объяснив это необходимостью сохранить партию и работоспособность правительства. В тогдашнем заявлении Михал сказал, что считает затруднительной работу в ситуации, когда он видит потребность в важных изменениях в обрасти правовой защиты, но работа по которым затруднена из-за атак против него лично.
В ноябре 2013 года об отставке заявил министр культуры Рейн Ланг (Партия реформ), который подчеркнул, что уходит не из-за того, что произошло в газете Sirp, и не из-за того, что, находясь на своей должности, совершил принципиальные ошибки, а потому, что ему как министру, стало невозможно участвовать в коммуникации с обществом Эстонии.
В феврале 2014 года проработавший девять лет премьер-министром Андрус Ансип сообщил об уходе в отставку, сказав, что настало время передать бразды правления следующему премьер-министру. В конце марта новым главой кабинета министров стал Таави Рыйвас.
Первое правительство Таави Рыйваса 2014-2015 (Партия реформ, Социал-демократическая партия)
В конце октября 2014 года с поста министра финансов из-за скандала, разразившегося после публикации в Facebook, в отставку ушел заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги. «Ухожу для того, чтобы правительство могло спокойно работать дальше», - сказал он.
В начале ноября 2014 года Урмас Паэт (Партия реформ) после долгого обдумывания решил уйти в отставку с поста министра иностранных дел и вместо ставшего вице-председателем Европейской комиссии Андруса Ансипа отправиться на работу в Европейский парламент.
Второе правительство Таави Рыйваса 2015-2016 (Партия реформ, Социал-демократическая партия Эстонии и Cоюз Исамаа и Res Publica)
1 июля 2015 года прошение об отставке подала признанная ответственной по рассматриваемому в окружном суде делу о банкротстве фирмы Autorollo министр иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус ( Партия реформ). Позже суд изменил решение и не удовлетворил иск банкротного управляющего, касавшегося банкротства фирмы и Пентус-Розиманнус.
«Я не согласна с трактовкой суда, согласно которой бизнес-ошибка отца распространяется на всех членов семьи, я считаю решение в отношении себя крайне несправедливым и планирую обжаловать его в Государственном суде», - сказала Пентус-Розиманнус в извещении об отставке, но добавила, что уважение к Эстонии и ее институциям, а также понимание европейской политической культуры не позволяет ей в сложившейся ситуации поступить иначе, как подать премьер-министру прошение об отставке с должности министра иностранных дел.
30 августа 2015 года об отставке сообщила министр предпринимательства Урве Пало (Социал-демократическая партия Эстонии). О своем решении она сообщила на заседании совета партии после того, как совет решил остаться в нынешней коалиции. «Мир вокруг нас меняется все быстрее, и реформистская стагнационная политика заставляет нас в международном контексте хромать на одну ногу. Я не согласна претворять такую политику в жизнь», - объяснила она.
9 сентября 2016 года об отставке сообщила министр иностранных дел Марина Кальюранд, которая отказалась от работы в правительстве, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента страны. «Я убеждена, что неправильно продолжать работу в качестве министра иностранных дел в руководимом Партией реформ правительстве и в то же время быть конкурирующим с Партией реформ кандидатом», - объяснила она.
9 ноября 2016 года парламент выразил недоверие премьер-министру Таави Рыйвасу (Партия реформ). После быстрых коалиционных переговоров 23 ноября новым главой кабинета министров стал Юри Ратас (Партия реформ).
Правительство Юри Ратаса 2016 – (Центристская партия, Социал-демократическая партия, Союз Исамаа и Res Publica)
Правительство Ратаса всего 14 дней находилось на посту, когда 6 декабря об отставке сообщил министр сельской жизни Мартин Репинский (Центристская партия), оказавшийся в центре скандала. Свое решение он обосновал желанием вывести партию и премьер-министра из-под огня. «Ясно, что в моей прежней бизнес-деятельности и прежней жизни остались открытые моменты, которые нужно закрыть. Работа министром этого не позволит», - сказал он.
24 мая 2017 года с поста министра государственного администрирования после странных высказываний на тему принадлежности Эстонии к НАТО ушел Михаил Корб (Партия реформ). В связи с избранием Хелира-Валдора Сеэдера новым председателем IRl, произошли множественные рокировки среди министров от этой партии. Со своих постов ушли министр финансов Свен Сестер, министр обороны Маргус Цахкна и министр окружающей среды Марко Померанц.