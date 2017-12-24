Праздничная галерея: роскошное Рождество во французском стиле
24 декабря 2017 г., 14:08
Наш инфопартнер - блог об интерьере Pufikhomes представляет французский магазин Maisons du Monde, который подготовил свой ежегодный рождественский каталог.
Только глянув на фотографии в галерее, сразу понимаешь, насколько невероятно красивы эти интерьеры: несколько стилей и цветовых решений, от альпийского шале до гламурного ар-деко. Вы будете поражены разнообразием решений и буйством красок, в котором каждый сможет найти что-то для себя. Приятного просмотра и радостных приготовлений к праздникам!