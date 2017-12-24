Полезно: как правильно хранить елочные украшения

Храним стекло в недосягаемости

Как известно, хрупкие фамильные украшения и дети совершенно несовместимы, поэтому хранить ценные игрушки лучше как можно дальше от любопытных детских рук. К слову, украшая елку игрушками, старайтесь вешать изделия из стекла, как можно выше, и выбирайте надежный способ их крепления к веткам деревца. Таким образом, можно оставаться уверенными в том, что тонкие украшения из стекла будут еще долго радовать глаз.

Сохраняйте оригинальную упаковку

Иногда хранить украшения в оригинальных упаковках не представляется возможным. И все же, если приобретаете новые украшения, лучше не выбрасывать коробки, в которые они были упакованы. Разные виды украшений требуют разных условий хранения, поэтому не следует складывать стеклянные и пластмассовые, матовые и с блеском игрушки в одну коробку.

Творческий подход

Присмотритесь внимательно к таким емкостям, как поддон для яиц или одноразовый пластиковый контейнер для продуктов питания. Обычно такие вещи незамедлительно отправляются в мусорное ведро, но ведь их можно использовать для хранения елочных украшений.

Удалите острые элементы

Если заблаговременно не снимать с украшений острые крючки, то они могут поцарапать тонкую стеклянную поверхность. Тем более, что шары очень часто слезают с крючков, и те теряются. И для того, чтобы не задаваться вопросом о том, где купить новые, лучше сразу сложить все крепления в отдельный мешочек, и убрать в коробку с украшениями.

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