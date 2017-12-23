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Фото и видео: самый узкий дом в мире

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Макет узкого дома. | ФОТО: SCANPIX SWEDEN

Думаете, что он находится в Нью-Йорке или хотя бы в Лондоне? Нет, не там, пишет Kodu.

Самый узкий дом в мире находится в Варшаве. Он так узок, что строение невозможно увидеть с улицы: дом шириной всего-навсего 1,2 метра встроен в узкий промежуток между двумя многоэтажными домами и служит для сдачи в аренду людям, которые не против экстремальных условий.

ФОТО: Фото: Wojtek Radwanski / AFP / Scanpix

Автором экзотического проекта является польский архитектор Якуб Шченсны. В доме находится одна двухэтажная квартира с одной спальней, душевой и туалетом и кухней-гостиной. Если последнюю, конечно, можно так назвать. Между прочим, чтобы подняться на второй этаж, жильцам приходится пользоваться приставной лестницей. Экзотика!

Ниже - видео, снятое снаружи и внутри.

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