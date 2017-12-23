Фото и видео: самый узкий дом в мире
23 декабря 2017 г., 14:15
Думаете, что он находится в Нью-Йорке или хотя бы в Лондоне? Нет, не там, пишет Kodu.
Самый узкий дом в мире находится в Варшаве. Он так узок, что строение невозможно увидеть с улицы: дом шириной всего-навсего 1,2 метра встроен в узкий промежуток между двумя многоэтажными домами и служит для сдачи в аренду людям, которые не против экстремальных условий.
Автором экзотического проекта является польский архитектор Якуб Шченсны. В доме находится одна двухэтажная квартира с одной спальней, душевой и туалетом и кухней-гостиной. Если последнюю, конечно, можно так назвать. Между прочим, чтобы подняться на второй этаж, жильцам приходится пользоваться приставной лестницей. Экзотика!
Ниже - видео, снятое снаружи и внутри.