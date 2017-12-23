Фото: удивительная планировка небольшой квартиры с неожиданной находкой в шкафу

В центре Стокгольма много маленьких квартир, в которых, однако, удается создать уютный приятный интерьер. Заглянем в одну из них: типичный светлый дизайн, высокие потолки… но что это? Непонятно, где спят хозяева! Видны только гостиная, прихожая, кухня и ванная.

Фото: | ФОТО: entrancemakleri.se

Оглядываемся по сторонам: а что это за большой стенной шкаф? Он в самом деле стенной, так как занимает всю стену, и, кажется, достаточно глубокий. Открываем одну створку… Так оно и есть – там спрятана довольно широкая кровать!

ФОТО: Фото: entrancemakleri.se

Глядя на план квартиры, понимаешь, что это не просто шкаф, а замаскированный под шкаф довольно глубокий чулан. Между прочим, подобные спальные альковы имеются в Швеции во многих квартирах, даже гораздо более современных.

ФОТО: Фото: entrancemakleri.se

Кстати, благодаря тому, что спальня занимает так мало места, в квартире удалось выгородить пространство для довольно большой кухни-столовой.

Очень красивые романтичные ФОТОГРАФИИ смотрим, перейдя по ссылке.