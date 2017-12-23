Чем может грозить покупка квартиры, в которой живет наниматель с грамотно составленным договором найма

Если цель вашей покупки – получать прибыль от сдачи недвижимости в аренду, а наниматель, который вам достался от прежних хозяев, исправно платит за квартиру, ведет себя хорошо и не собирается съезжать, этот вариант вам однозначно подходит.

Однако нужно проанализировать ситуацию и учесть все мельчайшие детали: бывает, что арендатор занимал жилплощадь временно, только на время продажи, или платил символическую плату, или же оплачивал только коммунальные расходы. В этом случае новому хозяину нужно узнать, сможет ли он после покупки поднять арендную плату и на сколько. Не менее важно, когда такой временный наниматель сможет освободить квартиру.

При покупке квартиры с арендатором этот факт следует занести в договор купли-продажи и в акт приема-передачи. Внимание: передачу владения инвестору должен производить и все соответствующие документы подписывать не продавец, а арендатор!

Особое внимание требуется уделить мебели, бытовой технике, осветительным приборам и прочим аксессуарам, которыми пользовался арендатор. Равно как и данные о санитарном состоянии квартиры, перечень движимых вещей, оставленных в квартире, должен быть сначала зафиксирован в акте приема-передачи между продавцом и квартиросъемщиком. А затем – в новом акте- между квартиросъемщиком и новым собственником.

К сожалению, часто этому не уделяют такого пристального внимания, и впоследствии оказывается, что в список не внесен какой-то ценный предмет обстановки, но что-то предпринимать бывает уже поздно.

Обязательно нужно знать, были ли квартиросъемщиком уплачены залоговые деньги. Если это так, продавец должен передать их новому владельцу, так как обязанность возвратить залоговые деньги после окончания договора найма ложится на плечи нового владельца квартиры.