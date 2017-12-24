Вне дома: рождественский буфет на пароме Gabriella. Вкусная галерея

А вся прелесть шведского стола, который, кстати, нигде так не называют, а употребляют слово "буфет", заключается все-таки в разнообразии блюд и возможности попробовать что-то для себя новенькое. Кто-то, например, откроет для себя "Искушение Янсона" и после этого всегда будет искать среди гарниров эту калорийную бомбу. Перед кем-то откроется во всей красе мир скандинавских селедок. Да-да, именно во множественном числе, потому что в меню их, кажется, тринадцать видов, а может быть, и больше. Карельские калитки - тоже прелесть что такое, особенно если намазать пирожок сверху яичным маслом да положить кусочек соленого или копченого лосося... А шведские деликатесы вроде брюквы с виски и сыром чеддер? А десерты? Эх!

Всего попробовать точно не получится, потому что даже если съесть крошечный кусочек каждого блюда, дело закончится перееданием. А оно нам надо?

Но если очень хочется поужинать чисто теоретически, то в дополнение к ярчайшей галерее рекомендую ознакомиться и с меню рождественского шведского стола, которое находится ЗДЕСЬ.