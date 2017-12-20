Фото. Скандинавское рождество: мрачновато, как в старинных замках, и стильно, как в магазинах Ellos

ФОТО: pufikhomes.com

Очень уютное решение для камина – свечи вместо дров. Прекрасная рождественская иллюзия вечно горящего огня. Мягкий ковер и, как всегда, много подушек – настоящая скандинавская идиллия. Не хватает только кота.

ФОТО: pufikhomes.com

Глядя на цветовую гамму, которую предлагает Ellos, особенно для оформления постели, думаешь о тишине и уюте. А это именно то, что нужно в самый прекрасный период года.

ФОТО: pufikhomes.com

Смотреть на падающий густой снег – вот, что хочется делать, сидя в таком кресле со всеми этими подушками. А еще читать книгу. Главное - выбрать самое светлое место в доме, чтобы свет идеально падал в ваше окно, как на фотографии.

ФОТО: pufikhomes.com

Нам нравится, что Ellos предлагает не использовать огромное количество украшений. Ведь суть не в количестве, а в качестве и в том, как эти вещи можно соединять между собой. По мнению Pufikhomes, такой вариант оформления дома отлично подойдет, если вы не любите много суетиться и раздумывать, куда и как повесить все рождественские украшения.