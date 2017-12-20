Упали с пятого этажа? Заразились ВИЧ? Это еще не повод признать вас нетрудоспособным!

Когда мы углубились в историю Андрея (имя по просьбе героя изменено, настоящее известно редакции), выяснилось, что ситуация абсурдна в квадрате: у Андрея не только серьезные спинальные травмы - он уже несколько лет живет с ВИЧ.

Прислонился к открытому окну

Злоключения Андрея начались, когда ему не было и 18 лет: как-то, находясь на пятом этаже, он прислонился спиной к окну. К сожалению, оно оказалось открытым... Позже врачи сказали, что молодой человек выжил чудом. Последствия были крайне серьезные: раздробленные позвоночные диски, открытый перелом бедра, сломанные ребра и руки.

Металлические пластины и штифты в позвоночнике Андрея. | ФОТО: Личный архив

Понадобился не один месяц лечения, прежде чем Андрей встал на ноги. Теперь о пережитом напоминают сильные боли в спине и рентгеновские снимки, на которых видны металлические пластины на позвоночнике. В 2011 году у Андрея определили частичную нетрудоспособность.

Металлические штифты в бедренной кости Андрея. | ФОТО: Личный архив

Но на этом беды не закончились. Около пяти лет назад у него обнаружили ВИЧ. На основании травм и вируса иммунодефицита в 2013 году комиссия определила у него постоянную 40-процентную нетрудоспособность и ему была назначена соответствующая пенсия.

«Посттравматическое нарушение двигательной функции и ВИЧ, которые обусловливают частичную нетрудоспособность в объеме 40%», - говорится в предоставленной нам экспертизе от 2013 года.

Оценка экспертов означала, что работать Андрей может, но с ограничениями - например, поднимать тяжести ему запрещено. Андрей работает и сейчас.

Все эти годы ему помогала пенсия по инвалидности, пусть и скромная - около 150 евро. Но вот пришла реформа, и Андрея лишили этих денег.

«Пенсию отобрали, но пластины с позвоночника мне же не сняли, боли остались, я по-прежнему пью сильные обезболивающие. Я что, резко выздоровел когда пришло время продлевать пенсию?!» - недоумевает он.

Предположим, комиссия посчитала, что травмы зажили-заросли, хотя и невооруженного взгляда на его рентгеновские снимки достаточно, чтобы понять: это на всю жизнь. Но как могли проигнорировать ВИЧ? - задается вопросом Андрей.

«Болезнь-то осталась, - говорит он, - и я при этом уже принимаю лекарства (иммунитет слабый), а комиссия решила, что я здоров?!»