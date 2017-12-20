Упали с пятого этажа? Заразились ВИЧ? Это еще не повод признать вас нетрудоспособным!

По новой системе оценки трудоспособности одного лишь медицинского диагноза (каким бы серьезным он ни был) может оказаться недостаточно для признания полной или частичной инвалидности. Порой доходит до абсурда: в Rus.Postimees обратился человек, выживший после падения с пятого этажа, которого лишили пенсии по инвалидности.
Когда мы углубились в историю Андрея (имя по просьбе героя изменено, настоящее известно редакции), выяснилось, что ситуация абсурдна в квадрате: у Андрея не только серьезные спинальные травмы - он уже несколько лет живет с ВИЧ.
Прислонился к открытому окну
Злоключения Андрея начались, когда ему не было и 18 лет: как-то, находясь на пятом этаже, он прислонился спиной к окну. К сожалению, оно оказалось открытым... Позже врачи сказали, что молодой человек выжил чудом. Последствия были крайне серьезные: раздробленные позвоночные диски, открытый перелом бедра, сломанные ребра и руки.
Понадобился не один месяц лечения, прежде чем Андрей встал на ноги. Теперь о пережитом напоминают сильные боли в спине и рентгеновские снимки, на которых видны металлические пластины на позвоночнике. В 2011 году у Андрея определили частичную нетрудоспособность.
Но на этом беды не закончились. Около пяти лет назад у него обнаружили ВИЧ. На основании травм и вируса иммунодефицита в 2013 году комиссия определила у него постоянную 40-процентную нетрудоспособность и ему была назначена соответствующая пенсия.
«Посттравматическое нарушение двигательной функции и ВИЧ, которые обусловливают частичную нетрудоспособность в объеме 40%», - говорится в предоставленной нам экспертизе от 2013 года.
Оценка экспертов означала, что работать Андрей может, но с ограничениями - например, поднимать тяжести ему запрещено. Андрей работает и сейчас.
Все эти годы ему помогала пенсия по инвалидности, пусть и скромная - около 150 евро. Но вот пришла реформа, и Андрея лишили этих денег.
«Пенсию отобрали, но пластины с позвоночника мне же не сняли, боли остались, я по-прежнему пью сильные обезболивающие. Я что, резко выздоровел когда пришло время продлевать пенсию?!» - недоумевает он.
Предположим, комиссия посчитала, что травмы зажили-заросли, хотя и невооруженного взгляда на его рентгеновские снимки достаточно, чтобы понять: это на всю жизнь. Но как могли проигнорировать ВИЧ? - задается вопросом Андрей.
«Болезнь-то осталась, - говорит он, - и я при этом уже принимаю лекарства (иммунитет слабый), а комиссия решила, что я здоров?!»
Нелли Каликова, руководитель центра по профилактике СПИДа:
«Сейчас повсеместно идет отмена или уменьшение пенсии по инвалидности, есть вопиющие случаи, такие, как, например, у Андрея. Здесь может помочь только упорство этого молодого человека. Во-первых, он должен обратиться к своему семейному врачу и сообщить ему обо всех жалобах, какие у него есть, без всякого стеснения и ложной скромности. Во-вторых, ему надо взять направление к своему ортопеду и получить от него справку о состоянии своей костной системы и об ограничениях по труду и движению. В-третьих, он может пойти в больницу Мериметса и попросить справку о состоянии здоровья по ВИЧ, о состоянии иммунного статуса. Важно иметь в виду, что больница Мериметса не очень хочет выдавать такие справки, поэтому и здесь нужно упорство и терпение. Он должен оспорить решение комиссии и во всех подробностях описать свое состояние здоровья - боли, ограничения движения и прочее - и приложить все вышеуказанные документы. Теперь нужно только ждать нового решения комиссии».
Сейчас, по словам Андрея, у него в позвоночнике лопнула одна из пластин. «Это на снимке видно. При визите к семейному врачу с сильными болями мне сказали "ничего страшного", выписали трамадол - и все... Потом поехал в травмпункт, и только там смог добиться записи к специалисту», - рассказал он.
Чтобы выяснить, на каком основании Андрея, несмотря на два серьезных диагноза, признали полностью трудоспособным, мы обратились в Кассу страхования от безработицы. Заодно мы попытались разобраться в хитросплетениях реформы трудоспособности и нового порядка назначения пенсий.
Диагноз не всегда определяет трудоспособность
«Новая система оценки трудоспособности заключается прежде всего в использовании новой методики оценки, согласно которой трудоспособность человека оценивается не только по медицинскому диагнозу, но и по тому, какие действия и виды деятельности человек способен выполнять при том состоянием здоровья, которое у него есть», - сказала Rus.Postimees руководитель отдела Кассы страхования от безработицы по оценке трудоспособности и услугам по поддержке трудоспособности Сирлис Сымер-Кулль.
Она добавила, что основанием для оценки трудоспособности служат ходатайство об оценке трудоспособности, которое человек заполняет сам, и данные о его здоровье в электронной системе здоровья, т.е. на портале e-tervis.
Что нужно для подачи ходатайства об оценке трудоспособности?
В первую очередь, перед тем как ходатайствовать об оценке трудоспособности, в течение шести месяцев до подачи ходатайства человек должен обратиться к своему семейному врачу, врачу-специалисту или врачу по гигиене труда. Обязательно нужно сообщить врачу, что человек собирается ходатайствовать об оценке трудоспособности, и важно, чтобы все данные о его здоровье были занесены и при необходимости обновлены в электронной системе здоровья. Также человек может сам, зайдя с ИД-картой, посмотреть какие данные о состоянии его здоровья занесены на портал e-tervis. Если он видит, что данные неполные, нужно еще раз обратиться к семейному или лечащему врачу, для того чтобы данные были дополнены.
Во вторую очередь, очень важно серьезно отнестись к заполнению ходатайства и выделить для его заполнения достаточно времени. «Если человек впервые заполняет ходатайство об оценке трудоспособности, советуем для этого записаться на прием в Кассу страхования от безработицы, для того чтобы вместе с кейс-менеджером ответить на все вопросы и в полной мере оценить свои способности и ограничения по выполнению различных видов деятельности», - рекомендует Сымер-Кулль.
Как проводится оценка трудоспособности по новой системе?
Оценка трудоспособности по новой системе проводится, как правило, на основании представленного ходатайства и данных в системе здоровья, которые видит врач-эксперт. Во время оценки врач-эксперт сравнивает данные в системе здоровья, то есть медицинские данные и диагнозы, с тем, как человек описал свои способности и возможности, то есть с собственной оценкой человека его способности выполнять определенные действия.
«Новая методика оценки трудоспособности отличается от старой системы тем, что трудоспособность людей с одним и тем же диагнозом или с одним и тем же заболеванием может различаться. Новая методика обеспечивает индивидуальный подход к оценке трудоспособности и, что самое главное, дает возможность человеку самому описать ограничения, которые он испытывает (например, если человек испытывает боли при движении или ходьбе, это также нужно указать в ходатайстве)», - пояснила Сирлис Сымер-Кулль. Если у врача-эксперта возникнут вопросы по представленным человеком и имеющимся в системе данным, то есть, если они не совпадают, то врач-эксперт может запросить дополнительные данные или пригласить ходатайствующего на прием и провести оценку его трудоспособности на основании визита.
«Что касается истории читателя, то его трудоспособность была оценена на основании представленного им ходатайства и данных о здоровье, которые были на момент оценивания в системе e-tervis, - отметили в Кассе страхования от безработицы. - Если человек после оценки трудоспособности посещал врачей и данные о его состоянии здоровья дополнились, он может подать новое ходатайство об оценке трудоспособности. В новом ходатайстве необходимо более подробно описать свои ограничения, например, как проявляются боли во время передвижения и т.д. Если человеку будет назначена частичная трудоспособность или полное ее отсутствие, у него будет возможность ходатайствовать о пособии на трудоспособность».