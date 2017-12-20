Картина дня: интервью с президентом, компенсация на лечение зубов и новые ограничения на продажу алкоголя

Предновогоднее интервью с президентом: русские готовы получать информацию из эстоноязычных источников

«Я бы хотела сесть на фоне елки», - говорит президент Керсти Кальюлайд и устраивается за кухонным столом, накрытым скатертью с рождественскими мотивами. По желанию главы государства на рождественское интервью мы встречаемся в кухне-гостиной Астангуского центра профреабилитации. Читайте далее...

Союз стоматологов: компенсаций на лечение зубов не ждите!

Широко разрекламированные политиками зубные компенсации на деле оказались недоступными для большинства пациентов. Ситуация вряд ли изменится к лучшему и в будущем году, отметила в студии Postimees член правления Союза стоматологов Эстонии Катрин Метстак. Читайте далее...

Упали с пятого этажа? Заразились ВИЧ? Это еще не повод признать вас нетрудоспособным!

По новой системе оценки трудоспособности одного лишь медицинского диагноза (каким бы серьезным он ни был) может оказаться недостаточно для признания полной или частичной инвалидности. Порой доходит до абсурда: в Rus.Postimees обратился человек, выживший после падения с пятого этажа, которого лишили пенсии по инвалидности. Читать далее...

В Эстонии вводят новые ограничения на продажу алкоголя

В среду Рийгикогу принял в третьем чтении инициированные правительством поправки к законам об алкогольной продукции и о рекламе алкоголя, ограничивающие условия продажи алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции. Читать далее...

Водителю, убившему в аварии троих друзей, не удалось избежать 10 лет тюрьмы

Суд оставил в силе приговор мужчине, который был признан виновным в совершении ДТП с тремя погибшими и приговорен к десяти годам тюремного заключения. Читать далее...

Скандал вокруг пожертвований младенцам получил неожиданную развязку

Вчера в телепередаче Radar рассказали историю о НКО Lootus Sinuga, которая собирала деньги, чтобы приобрести для Таллиннской детской больницы стоящий 18 000 евро кувез. Но большая часть пожертвованных людьми денег ушла на ремонт принадлежащего НКО фургона. Читать далее...

График: смотрите, насколько различаются ожидаемые и реальные зарплаты жителей Эстонии

Агентство по исследованию зарплат выяснило, что в среднем жители Эстонии ждут нетто-зарплату в размере 1500 евро. По данным Департамента статистики, средняя нетто-зарплата выросла до 1000 евро. Читайте далее...

Стали известны подробности стрельбы на пароме Viking Line

Финская судоходная компания Viking Line пересмотрит требования безопасности после произошедшей на прошлой неделе стрельбы на пароме Grace. Читайте далее...

А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!

Местная русская журналистика опять оказалась в сфере внимания эстонских СМИ – и опять не в выгодном свете. На сей раз - с подачи медиаэксперта Рауля Ребане, который в своей статье призвал прекратить покупку таллиннскими властями эфирного времени на ПБК, поскольку тот, по его мнению, является российским пропагандистским каналом. Читайте далее...

Исследование: треть территории Эстонии имеет высокий радиационный фон

Данные проведенного в Эстонии для подготовки атласа радиационных рисков и естественного излучения исследования показывают, что треть территории Эстонии отличается высоким радиационным фоном. Читайте далее...