Картина дня: интервью с президентом, компенсация на лечение зубов и новые ограничения на продажу алкоголя

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Предновогоднее интервью с президентом: русские готовы получать информацию из эстоноязычных источников
«Я бы хотела сесть на фоне елки», - говорит президент Керсти Кальюлайд и устраивается за кухонным столом, накрытым скатертью с рождественскими мотивами. По желанию главы государства на рождественское интервью мы встречаемся в кухне-гостиной Астангуского центра профреабилитации. Читайте далее...
Союз стоматологов: компенсаций на лечение зубов не ждите!
Широко разрекламированные политиками зубные компенсации на деле оказались недоступными для большинства пациентов. Ситуация вряд ли изменится к лучшему и в будущем году, отметила в студии Postimees член правления Союза стоматологов Эстонии Катрин Метстак. Читайте далее...
Упали с пятого этажа? Заразились ВИЧ? Это еще не повод признать вас нетрудоспособным!
По новой системе оценки трудоспособности одного лишь медицинского диагноза (каким бы серьезным он ни был) может оказаться недостаточно для признания полной или частичной инвалидности. Порой доходит до абсурда: в Rus.Postimees обратился человек, выживший после падения с пятого этажа, которого лишили пенсии по инвалидности. Читать далее...
В Эстонии вводят новые ограничения на продажу алкоголя
В среду Рийгикогу принял в третьем чтении инициированные правительством поправки к законам об алкогольной продукции и о рекламе алкоголя, ограничивающие условия продажи алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции. Читать далее...
Водителю, убившему в аварии троих друзей, не удалось избежать 10 лет тюрьмы
Суд оставил в силе приговор мужчине, который был признан виновным в совершении ДТП с тремя погибшими и приговорен к десяти годам тюремного заключения. Читать далее...
Скандал вокруг пожертвований младенцам получил неожиданную развязку
Вчера в телепередаче Radar рассказали историю о НКО Lootus Sinuga, которая собирала деньги, чтобы приобрести для Таллиннской детской больницы стоящий 18 000 евро кувез. Но большая часть пожертвованных людьми денег ушла на ремонт принадлежащего НКО фургона. Читать далее...
График: смотрите, насколько различаются ожидаемые и реальные зарплаты жителей Эстонии
Агентство по исследованию зарплат выяснило, что в среднем жители Эстонии ждут нетто-зарплату в размере 1500 евро. По данным Департамента статистики, средняя нетто-зарплата выросла до 1000 евро. Читайте далее...
Стали известны подробности стрельбы на пароме Viking Line
Финская судоходная компания Viking Line пересмотрит требования безопасности после произошедшей на прошлой неделе стрельбы на пароме Grace. Читайте далее...
А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!
Местная русская журналистика опять оказалась в сфере внимания эстонских СМИ – и опять не в выгодном свете. На сей раз - с подачи медиаэксперта Рауля Ребане, который в своей статье призвал прекратить покупку таллиннскими властями эфирного времени на ПБК, поскольку тот, по его мнению, является российским пропагандистским каналом. Читайте далее...
Исследование: треть территории Эстонии имеет высокий радиационный фон
Данные проведенного в Эстонии для подготовки атласа радиационных рисков и естественного излучения исследования показывают, что треть территории Эстонии отличается высоким радиационным фоном. Читайте далее...
Будьте осторожны: в Эстонии два интернет-магазина оставляют покупателей без оплаченных товаров
В Департамент защиты прав потребителей обратились люди, которые столкнулись с невыполнением заказов интернет-магазинами Baumax Eesti и Fokus.ee OÜ. Читать далее...
Биткойн за ночь обесценился на 15 процентов
Курс криптовалюты биткойн в среду, 20 декабря, упал сразу на 15% - почти до 17 тысяч долларов. Это произошло после достижения им рекорда стоимости в 20 с лишним тысяч долларов. Читайте далее...
Трудовая инспекция: сокращение рабочего дня перед государственными праздниками является не правом работодателя, а обязанностью
Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Читайте далее...
Правда ли, что операторы мобильной связи делают заманчивые предложения только новым клиентам?
Давно известно, что операторы мобильной связи любят переманивать клиентов у конкурентов, предлагая им телефоны по низким ценам, либо выгодные пакеты связи, пишет Tarbija. Но могут ли рассчитывать на хорошее предложение многолетние и преданные клиенты? Читайте далее...
Фото: внедорожник вылетел с дороги в поле
Сегодня, 20 декабря, в Ярвамаа с дороги съехал внедорожник, водитель которого отделался легкими травмами. Читайте далее...
Несчастный случай на заводе: рабочего с серьезной травмой руки доставили в больницу
Вчера, 19 декабря, около 6.50 на заводе в поселке Кеава (Рапламаа) произошел несчастный случай, когда 24-летний мужчина поднес левую руку слишком близко к лезвию пилы. Это привело к тому, что он травмировал четыре пальца на левой руке. Читайте далее...
Во время предстоящих праздников не будут осуществляться межбанковские платежи
Во время предстоящих рождественских и новогодних праздников банки в Эстонии не будут осуществлять ни внутригосударственные, ни зарубежные межбанковские платежи. Читайте далее...