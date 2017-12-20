Пять советов, которые помогут встретить Рождество без стресса

Именно перед Рождеством у многих из нас остается мало времени, ведь помимо связанной с концом года работы спланировать нужно еще содержимое мешка Деда Мороза, а также сюрпризы и встречи с семьей и друзьями. Одно из наиболее удобных приложений для планирования времени и встреч – Swipes. При желании его можно использовать для составления списка подарков, причем приложение позволяет разделять задачи по категориям, например, «дом», «работа», «шопинг». Также вы сами можете добавить к задачам подразделы, указать сроки и установить напоминания. Так, к примеру, можно сделать единый большой список «Подарки», и в нем указать, кому и что именно еще осталось приобрести.

Чтобы держать под контролем расходы, рекомендуется использовать основанные на более или менее одинаковых принципах виртуальные кошельки –HomeBudget, Spendee, YNAB. Приложения позволяют определять остаток на счете, видеть свои расходы и получать визуальный обзор того, сколько денег и куда именно уходит. Эти приложения – хорошие помощники, если требуется точно следить за расходами, чтобы избежать ситуации, когда в январе после праздников в кошельке вдруг оказывается пусто.

Простое связанное с праздниками приложение – Christmas Gift List. Оно позволяет составить список, кому вы хотите сделать подарки, а также установить для каждого собственный бюджет. Возле каждого имени можно указать купленные подарки вместе с потраченными суммами, а также вести учет – что уже запаковано, а что еще нет. По такому же принципу действует Christmas Planner, который поможет составить перечень подарков и следить за расходами.

Если же покупка подарков откладывается на последнюю минуту, а в интернете или в обычном магазине приобрести подарки вы уже не успеваете, почерпнуть интересные идеи снова можно в мире приложений. Подарочная карта – всегда хороший подарок. Ее можно быстро и просто приобрести онлайн – будь то ваучер для похода в кино, театр или салон красоты.

Вдохновение для создания рождественской атмосферы и украшения дома можно почерпнуть, например, в банке идей Pinterest. Там вы найдете очень много интересных, простых и необычных идей по украшению жилища, составлению рождественского меню, подбору подарков и приготовлению сюрпризов своими руками. Телевизор же можно переключить на популярный Рождественский канал Starman TV, где вы увидите горящий камин и услышите потрескивание дров. Ну а если в декабрьские дни вы настолько заняты, что попросту боитесь пропустить Рождество, то приложение Christmas countdown точно скажет вам, сколько времени осталось до праздников.