Король раллийных гонок возвращается на трассы

«Ощущение от выступления в ралли – одно из самых захватывающих. А еще меня впечатлила новая техника. Здорово, что смогу выступить за команду, с которой в прошлом я добился огромных успехов.

У меня нет никаких целей – просто хочу насладиться. Я решил, что было бы здорово выступить на французском этапе, тем более, что мне всегда нравилось гоняться на асфальте, пусть нынешняя конфигурация маршрута мне и не знакома. Кроме того, хорошим вариантом показалась Испания. Наконец, я также хотел побороться на гравийном этапе – мы выбрали Мексику, поскольку у меня хорошие воспоминания о гонках в этой стране, да и со времен моих выступлений маршрут изменился не слишком сильно», – цитирует Леба Autosport.

Поскольку в 2018 году заводская команда «Ситроен» сократит свое представительство в чемпионате мира до двух машин, место Лебу на трех ралли уступит один из штатных гонщиков французского коллектива – Крейг Брин.