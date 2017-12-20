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Король раллийных гонок возвращается на трассы

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ФОТО: JEAN-MARC DAVID/SIPA/JEAN-MARC DAVID/SIPA

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб выступит за рулем машины «Ситроен C3» на трех этапах сезона-2018 – 43-летний гонщик примет участие в Ралли Мексики, Корсики и Сардинии.

«Ощущение от выступления в ралли – одно из самых захватывающих. А еще меня впечатлила новая техника. Здорово, что смогу выступить за команду, с которой в прошлом я добился огромных успехов.

У меня нет никаких целей – просто хочу насладиться. Я решил, что было бы здорово выступить на французском этапе, тем более, что мне всегда нравилось гоняться на асфальте, пусть нынешняя конфигурация маршрута мне и не знакома. Кроме того, хорошим вариантом показалась Испания. Наконец, я также хотел побороться на гравийном этапе – мы выбрали Мексику, поскольку у меня хорошие воспоминания о гонках в этой стране, да и со времен моих выступлений маршрут изменился не слишком сильно», – цитирует Леба Autosport.

Поскольку в 2018 году заводская команда «Ситроен» сократит свое представительство в чемпионате мира до двух машин, место Лебу на трех ралли уступит один из штатных гонщиков французского коллектива – Крейг Брин.

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